توتر غير مسبوق: ترامب يصرخ على مستشاريه أثناء أزمة سقوط الطائرة في إيران

كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل جديدة تتعلق بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأزمة سقوط طائرة F-15 في إيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وبحسب التقرير، فقد أبدى ترامب غضبًا شديدًا في الساعات الأولى من الحادث، مطالبًا بتلقي تحديثات فورية حول وضع الطيارين، مع ضغوط لاتخاذ إجراءات سريعة لعملية إنقاذ. وأشار التقرير إلى أن بعض مستشاريه فضّلوا تقييد حجم المعلومات المقدمة له في مراحل معينة، لضمان إدارة أكثر هدوءًا للأزمة.

كما أوضح أن الرئيس الأمريكي عقد مقارنات مع أزمات سابقة، من بينها أزمة الرهائن في إيران خلال عهد الرئيس جيمي كارتر، معربًا عن استيائه من محدودية الدعم الأوروبي في التعامل مع التطورات.

وذكر التقرير أن ترامب أبدى استياءً من تطورات مرتبطة بمضيق هرمز، معتبرًا أن تعطيله يمكن أن يتم بسهولة نسبية، ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي.

وفي سياق متصل، تستمر المحادثات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، وسط تحذيرات أمريكية من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترًا متزايدًا، مع استمرار التحركات الدبلوماسية والعسكرية المتبادلة.