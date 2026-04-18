التغطية متواصلة | زوارق إيرانية تطلق النار على ناقلة نفط في مضيق هرمز
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إن "زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني أطلقا النار على ناقلة وسفينة بالقرب من مضيق هرمز"، وأضافت "قبطان ناقلة قال إن زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني اقتربا منها"، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي سلطنة عمان.
صادر لـ WSJ: الخزانة الأميركية وسعت نطاق العقوبات على السفن المتعاملة مع إيران
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على خلية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان اليوم
مصادر لـ WSJ: واشنطن تخطط للاستيلاء على سفن تجارية إيرانية بالمياه الدولية
تقرير: الجيش الأمريكي يستعد لمداهمة ناقلات النفط والسفن الإيرانية في الأيام المقبلة
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: واشنطن تخطط للاستيلاء على السفن التجارية الإيرانية في المياه الدولية
الهند تستحدث صندوق تأمين بحري بـ1.4 مليار دولار مع ارتفاع المخاطر بهرمز
إيران تعلن تلقي "مقترحات أميركية جديدة": لم نرد عليها بعد
يدرس مجلس الأمن القومي الإيراني "مقترحات أميركية جديدة" بعد وساطة باكستانية في الأيام الأخيرة، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني. وذكر التلفزيون الإيراني أن مجلس الأمن القومي "لم يرد بعد" على المقترحات الأميركية.
حزب الله: لا علاقة لنا باستهداف قوات اليونيفيل في بنت جبيل
نفى حزب الله علاقته بحادث أودى بحياة أحد عناصر قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية ببلدة بنت جبيل، ودعا إلى "انتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل".
الهند تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق نار على سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز
تقرير: سفينة هندية تتعرض لهجوم أثناء عبور مضيق هرمز
قال مصدر حكومي هندي لوكالة "رويترز"، إن سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنة من النفط الخام تعرضت لهجوم السبت، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.وأضاف المصدر، أن السفينة، التي تحمل اسم "سانمار هيرالد"، وطاقمها بخير.وذكرت "رويترز" في وقت سابق، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، السبت.
وأوضح المصدر الحكومي الهندي، أن نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.
دون تأكيد أميركي.. إيران تقول إنها تلقت مقترحات أميركية جديدة عبر باكستان
ترامب: إيران لن تفلت من جرائم القتل المرتكبة طوال 47 عاما
مجلس الأمن القومي الإيراني: سنسيطر على مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب نهائياً
قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، إن طهران "عازمة على السيطرة على حركة المرور عبر مضيق هرمز، حتى انتهاء الحرب نهائياً، وتحقيق سلام دائم في المنطقة"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.
وأضاف المجلس، أنه "ما دام العدو مستمر في فرض حصار بحري، فإن إيران ستعد ذلك انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وستمنع الفتح المشروط والمحدود لمضيق هرمز".
ترامب: نجري محادثات جيدة جداً مع إيران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن "محادثات جيدة جداً تجرى حالياً مع إيران"، مشيراً إلى أنهم "يريدون إغلاق مضيق هرمز مجدداً". وأضاف ترمب، خلال حديثه للصحافيين في المكتب البيضاوي، أن "إيران لا تستطيع ابتزازنا"، مضيفاً أن "بعض المعلومات سترد إلينا بحلول نهاية اليوم".
تقرير أمريكي: مضيق هرمز تحت سيطرة الحرس الثوري
تقرير: باكستان ترجّح وصول الوفدين الإيراني والأميركي إلى إسلام آباد الأحد 26 أبريل /نيسان الجاري
هيئة بحرية تعلن عن واقعة جديدة قرب مضيق هرمز
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، عن واقعة جديدة بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت سابقاً عن حدوث هجمات ضد سفن تجارية قرب المضيق.وقالت الهيئة البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة قبالة الساحل شرقي لسلطنة عمان. وكان المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، أعلن في وقت سابق، السبت، "إعادة السيطرة" على مضيق هرمز، وذلك رداً على "استمرار الحصار الأميركي" للموانئ الإيرانية.
رئيس شركة "روس آتوم" الروسية: نتابع عن كثب سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
الحرس الثوري: الوضع في مضيق هرمز سيبقى تحت رقابة مشددة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، إعادة فرض القيود على مضيق هرمز رداً على ما سماه استمرار الحصار الأميركي، لتتراجع بذلك طهران عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.وأكدت طهران أنها فرضت القيود على مضيق هرمز، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق بشأن إعادة فتحه.
البحرية البريطانية: زورقان للحرس الثوري الإيراني أطلقا النار على ناقلة نفط قرب سواحل سلطنة عمان