التغطية متواصلة | زوارق إيرانية تطلق النار على ناقلة نفط في مضيق هرمز

تقرير: سفينة هندية تتعرض لهجوم أثناء عبور مضيق هرمز

قال مصدر حكومي هندي لوكالة "رويترز"، إن سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنة من النفط الخام تعرضت لهجوم السبت، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.وأضاف المصدر، أن السفينة، التي تحمل اسم "سانمار هيرالد"، وطاقمها بخير.وذكرت "رويترز" في وقت سابق، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، السبت.

وأوضح المصدر الحكومي الهندي، أن نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.