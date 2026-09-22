رد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، بعد أن وصف الأخير نتنياهو بأنه "مجرم حرب" و"مهندس الإبادة الجماعية المروعة بحق الفلسطينيين".

وقال نتنياهو في رده على ممداني: "اخجل من نفسك يا ممداني، بسبب دعمك لوحش حماس الإرهابي الذي ذبح أبناء شعبنا. اخجل من نفسك بسبب التحريض على أعمال شغب ضد يهود نيويورك".

وأضاف نتنياهو أنه سيصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: "أنا قادم إلى الأمم المتحدة، وسأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال، وأنا قادم لكشف الحقيقة عنك".

وتأتي المواجهة الكلامية بين نتنياهو وممداني قبيل زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي المرتقبة إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.