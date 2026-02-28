قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له، مساء اليوم السبت،"العملية المصيرية ستستمر شهراً، وقد بلغ التعاون مع الولايات المتحدة ذروته"، وتابع"الهجوم على إيران سيستمر طالما كان ذلك ضروريا"

وأكد نتنياهو على أنه هناك"مؤشرات كثيرة على أن خامنئي لم يعد موجودا"، وقال نتنياهو للإيرانيين: "لا تضيعوا هذه الفرصة؛ ستتمكنون قريبًا من إسقاط النظام الذي يجعل حياتكم بائسة"

وناشد نتنياهو المواطنين الإيرانيين: "لا تضيعوا هذه الفرصة. سيأتي الوقت قريبًا الذي تستطيعون فيه النزول إلى الشوارع، وإتمام مهمتكم، وإسقاط النظام الذي يجعل حياتكم بائسة."