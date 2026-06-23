ذكرت شبكة CNN اليوم (الثلاثاء) شهادة طيار مقاتلة أمريكي تم إنقاذه بواسطة قوات خاصة بعد أن أُسقطت طائرته فوق إيران خلال عملية "زئير هاري" في شهر أبريل. في شهادته وصف الطيار مشهداً مروعاً قبل أن يترك طائرته: عدد من الطائرات الإيرانية المسيرة تحلق في الجو، تتحرك كجسم واحد، في تشكيل يذكّر بقناديل البحر.

الشهادة، التي لم يُبلّغ عنها في السابق، نُقلت من قبل طيار الـ F-15 لجهات استخباراتية أمريكية خلال تحقيق بعد الحادثة. الشهادة أثارت على الفور جدلاً واسعاً في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، والذي لم يُحسم بعد. إذا كان الطيار قد رأى بالفعل ما وصفه - تشكيل يتحرك بتنسيق كامل - فإن ذلك يُعتبر تقدماً مقلقاً في قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية.

"عدة طائرات بدون طيار متصلة ببعضها وتتحرك كوحدة واحدة، حيث أن الطائرات الصغيرة تحت الكبيرة مثل الأرجل، أشياء أشبه بما لدى الكائنات الفضائية الحقيقية"، هكذا أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لـCNN. مصدر آخر قال إن الطيار وصف ذلك بأنه "حقل ألغام من الطائرات المسيرة" في الجو.

في حين أن السبب الدقيق لإسقاط طائرة الـ F-15 لا يزال قيد التحقيق، أشارت تقارير أولية إلى أن تشكيل الطائرات المسيّرة ربما أتاح بطريقة ما لإيران إسقاط الطائرة الأمريكية.