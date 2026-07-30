استضافت المملكة العربية السعودية اجتماعًا رفيع المستوى خُصص لبحث إنشاء تحالف بحري متعدد الجنسيات، في إطار مبادرة سعودية تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الاستراتيجية من التهديدات المتزايدة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع جمع رؤساء أركان وممثلين عسكريين من 43 دولة، إلى جانب وفد من الاتحاد الأوروبي، لبحث آليات تأسيس التحالف البحري الجديد وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تستهدف حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وبحسب الوزارة، ركزت المناقشات على سبل حماية خطوط النقل البحري والمياه الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والبنية التحتية البحرية، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في عدد من الممرات البحرية الحيوية.

وأكدت السعودية أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الإجراءات اللازمة لاستكمال تأسيس التحالف، بما يعزز التنسيق الدولي في مجال الأمن البحري ويحافظ على انسيابية التجارة العالمية وسلامة الملاحة في الممرات الاستراتيجية.