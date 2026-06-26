نتنياهو: الاتفاق الإطاري مع لبنان ضربة كبيرة لإيران

قال رئيس الوزراء الأإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رد مسجل على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، إن"الاتفاق الإطاري مع لبنان ضربة كبيرة لإيران" مشيرا إلى أن "الاتفاق جزء صغير فقط من المنطقة التجريبية الثانية بشمال الليطاني سيكون داخل الخط الأصفر"، وقالو"قّعنا مع لبنان إطار عمل يهدف للتوصل إلى اتفاقات مستقبلية"وتابع" نحن نحافظ باستمرار على المنطقة الأمنية الأصلية".

وأكد نتنياهو على أن"إسرائيل ستبقى بالمنطقة الآمنة جنوبي لبنان وهذا إنجاز عظيم وسنحافظ عليها ما دام حزب الله لا ينزع سلاحه"، وتابع "إيران تحاول إجبارنا على الانسحاب من جنوب لبنان بالقوة. وفي جوهر الأمر، تقول لهم إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، هذا ليس من شأنكم. ليس لكم أي دور في لبنان. لا أنتم ولا حزب الله ولا أي منظمة إرهابية".

وقال نتنياهو: "إننا نسمح للجيش اللبناني بالبدء في تنظيم صفوفه لاستعادة السيطرة على الأراضي. نحن بصدد إنشاء منطقتين تجريبيتين. كلتاهما بناءً على توصية من الجيش الإسرائيلي. إحداهما خارج المنطقة الأمنية تمامًا. جنوب نهر الليطاني، والآخر شماله، وهو جزء صغير منه ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي حققناها خلال الأسبوعين الماضيين، والتي لا يحتاجها الجيش الإسرائيلي - كما يقول بوضوح تام".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن "الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل يمثل بداية البداية على طريق طويل نحو السلام والاستقرار"، معتبراً أن توقيعه يشكل "الخطوة الأولى" في مسار إعادة الأمن إلى البلدين. وأضاف روبيو خلال مراسم توقيع الاتفاق في وزارة الخارجية الأميركية، أن الشعب اللبناني "عانى لعقود بسبب تدخلات خارجية واستخدام أراضيه منصة لشن هجمات"، مؤكداً أن اللبنانيين "يستحقون بلداً مزدهراً وآمناً كما كان في السابق، يعيش فيه أبناء مختلف الطوائف والخلفيات جنباً إلى جنب".

وكان لبنان وإسرائيل قد وقعا، مساء اليوم الجمعة، على "اتفاق إطاري" بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أميركية، في أول اختراق بمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات تنفيذه.

وأفاد مصدر في الخارجية الأميركية بالتوصل إلى اتفاق إطاري وملحق أمني بين لبنان وإسرائيل، مضيفاً أن التوقيع سيتم بعد قليل.ولفت المصدر إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انضم إلى المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن. ويأتي ذلك بعد 3 أيام من مفاوضات عُقدت بواشنطن في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وسط خلافات بشأن المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي.