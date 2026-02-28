أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تحت اسم "زئير الأسد"، تستهدف مواقع استراتيجية داخل إيران، مؤكدًا أن الهدف هو تحييد تهديد الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.

وفي خطاب متلفز، قال نتنياهو إن القرار جاء بعد ما وصفه بمحاولات إيرانية لـ"إخفاء القدرات العسكرية في منشآت عميقة تحت الأرض بهدف الوصول إلى حصانة من أي هجوم". واتهم القيادة الإيرانية بمحاولة كسب الوقت عبر مفاوضات وصفها بـ"الزائفة"، مؤكدًا أن واشنطن وتل أبيب تنسقان بشكل وثيق في تنفيذ العملية.

وأوضح أن العملية الحالية "أقوى بكثير" من العملية السابقة، وأنها تستهدف مواقع تابعة للحرس الثوري وقوات الباسيج ومنظومات صاروخية تعتبرها إسرائيل تهديدًا مباشرًا.

ووجّه نتنياهو رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني، دعا فيها المكونات العرقية المختلفة إلى "اغتنام الفرصة لتقرير مصيرهم"، كما دعا عناصر الجيش الإيراني إلى إلقاء السلاح، معتبرًا أن اللحظة الحالية "فرصة تاريخية لإقامة إيران جديدة وحرة".

في المقابل، حذر نتنياهو من أن الأيام المقبلة قد تكون صعبة على الجبهة الداخلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وقال إن "عدم التحرك كان سيعني مواجهة إيران نووية تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية"، مؤكدًا أن إسرائيل تتحرك هذه المرة "بدعم وقوة مشتركة مع الولايات المتحدة".