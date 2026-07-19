الكابينت يناقش حظر الدرون في إسرائيل.. ما علاقة إيران وحزب الله؟

تدرس إسرائيل فرض حظر شامل على تشغيل الطائرات المسيّرة (الدرون) في أجوائها، في خطوة احترازية غير مسبوقة تأتي على خلفية مخاوف أمنية متزايدة من احتمال تنفيذ إيران أو حلفائها هجمات باستخدام هذا النوع من الوسائل الجوية.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، ناقش المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خلال الأيام الماضية مقترحًا يقضي بمنع تحليق الطائرات المسيّرة في المجال الجوي الإسرائيلي، فيما استعرضت المؤسسة الأمنية تقييمًا للمخاطر المرتبطة بتنامي تهديد الطائرات الانتحارية.

ووفقًا للتقارير، لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن، إلا أن المناقشات تعكس تغيرًا في تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن طبيعة التهديدات المحتملة في حال تصاعد المواجهة مع إيران.

مخاوف أمنية وغياب حلول تقنية

وتستند الخطوة المقترحة إلى عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في عدم توفر حلول تقنية فعالة للتعامل مع الطائرات المسيّرة الانتحارية، والثاني يتعلق بالتقديرات التي تشير إلى احتمال توسع استخدام هذا السلاح من قبل إيران وحزب الله أو جهات أخرى في أي مواجهة مستقبلية.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن الطائرات المسيّرة أصبحت تشكل تحديًا متزايدًا على الجبهات المختلفة، خاصة بعد استخدامها في هجمات استهدفت مواقع عسكرية خلال الأشهر الماضية.

تأثيرات محتملة على المدنيين

وفي حال اعتماد القرار، فمن المتوقع أن يشمل جميع الاستخدامات المدنية للطائرات المسيّرة، بما في ذلك التصوير الجوي والأنشطة الترفيهية والإعلامية، الأمر الذي يدفع الجهات المختصة إلى دراسة آلية تطبيق القرار وكيفية إبلاغ الجمهور به.

ويرى مراقبون أن مجرد مناقشة هذا الإجراء يعكس تحولًا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه التهديدات الجوية غير التقليدية، في ظل تصاعد التوتر مع إيران واستمرار الاستعدادات لاحتمال اتساع نطاق المواجهة العسكرية.