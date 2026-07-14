نتنياهو في الكابينت: لن ننسحب من لبنان حتى في حال تعرضنا لضغوط أمريكية

نشر أول: في اجتماع الكابينيت السياسي-الأمني الأسبوع الماضي، نقل نتنياهو رسالة للوزراء: لن ننسحب من لبنان حتى في حالة وجود ضغط أمريكي. هذا ما نُشره مراسل الكنيست بالقناة العبرية عمئيل يرحي.

اجتماع الكابنيت الأسبوع الماضي تناول من بين أمور أخرى قضية لبنان. خلال الاجتماع توجه الوزير آفي ديختر إلى نتنياهو وقال له إنه إذا تخلت إسرائيل عن أرض في لبنان، فقد يفسر حماس ذلك بطريقة غير صحيحة.

انضمت الوزيرة أوريت ستروك إلى أقواله وقالت: "الواقع في لبنان هو إنجاز كبير، لكن 'أربع أمهات' قد عُدن للنشاط، ويستغلون كل جندي يُقتل هناك لاستخدام مصطلح 'الوحل اللبناني'". ورداً على أقوال ستروك هاجم نتنياهو المنظمة: "هل ما زالت هناك أربع أمهات؟ بعد كل الضرر الذي سببنه ما زلن يجرؤن على المطالبة بخروجنا من لبنان؟".

بعد ذلك قال الوزير يسرائيل كاتس إن المنطقة بين الخط الأصفر والليطاني أيضاً هي هدف: "لن نترك نفقاً دون أن نفجره". في هذا الصدد حاول الوزير جدعون ساعر تهدئة الكابينت وقال: "يجب منع اتساع الفجوات بيننا وبين الولايات المتحدة، العلاقات هي أهم الأصول". جاءت أقوال ساعر في أعقاب تقارير عن مطالبة أمريكية بانسحاب إسرائيلي بشكل أو بآخر من مناطق إضافية في لبنان.

رد نتنياهو على أقوال ساعر بأنه مستعد لفعل الكثير من أجل العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن هناك حدًا لذلك: "أوافق، يجب فعل الكثير من أجل ذلك، لكن ليس كل شيء، لا التنازل عن المصالح ولا التراجع".