مسؤولون إسرائيليون نقلوا رسالة إلى مسؤولين أمريكيين مفادها أنه إذا واصل حزب الله هجماته ضد جنود الجيش الإسرائيلي - فإن إسرائيل لن تستطيع الاستمرار في الرد بشكل محدود فقط. هذا ما قاله اليوم (الأحد) لـ i24NEWS مصدران مطلعان على تفاصيل المحادثات.

الخلفية لهذه التصريحات هي التوتر المستمر على الحدود الشمالية، إلى جانب الجهود الأمريكية لوقف التصعيد. في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار سيتم تمديده لثلاثة أسابيع إضافية، وذلك بعد اجتماع بين سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيئيل ليتر وسفيرة لبنان ندى حمادة معوض. وأضاف أنه من المتوقع في الفترة القادمة عقد لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزيف عون في البيت الأبيض.

وفي هذا السياق، عقد نتنياهو هذا المساء اجتماعاً مصغراً مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة قضايا من بينها الساحة الإيرانية والوضع في لبنان. ومن بين الخيارات التي يتم بحثها: زيادة الضربات ضد حزب الله، بما في ذلك في مناطق ليست جنوب لبنان - أي تتجاوز نمط العمل الحالي.

في وقت سابق، في مستهل جلسة الحكومة، اعترف نتنياهو بأن الإدارة الأمريكية تقيد طبيعة الرد الإسرائيلي. وقال: "نحن نعمل بنشاط وفق القواعد التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة، وأيضا بالمناسبة مع لبنان. وهذا يعني حرية العمل ليس فقط للرد على الهجمات، بل أيضا لإحباط تهديدات فورية، وتعريض التهديدات الناشئة للخطر أيضًا".

نتنياهو شدد على أن إسرائيل لن تقبل استمرار الهجمات من جانب حزب الله وأوضح: "سنفعل ما يلزم لإعادة الأمن إلى الشمال".