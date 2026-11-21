يتصاعد التوتر بين إسرائيل و"مجلس السلام" -وهو هيئة دولية تحظى بدعم واشنطن للإشراف على مرحلة ما بعد الحرب في غزة. فبعد أشهر من الجمود في تنفيذ "خارطة الطريق" الأمريكية، يهدد مسؤولون في المجلس الآن بنقل مسؤولية الملف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما لم تقم إسرائيل بإزالة العقبات أمام الخطوات التالية في هذه العملية.

وتتمحور الخلافات حول ثلاث عقبات رئيسية: رفض إسرائيل توقيع اتفاق يسمح بنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وعرقلة سفر عناصر من الشرطة الفلسطينية إلى مصر لتلقي التدريب، واستمرار القيود المفروضة على دخول بعض المساعدات الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

ووفقاً لمعلومات أوردتها قناة "i24NEWS"، يتهم مصدر مقرب من "مجلس السلام" حكومة نتنياهو بأنها تُبقي حركة حماس في السلطة فعلياً. ويؤكد المصدر أن "سياسة الحكومة الحالية تصب في مصلحة الحفاظ على القدرات العسكرية لحماس وبقائها على رأس السلطة في غزة"، مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل استمراراً لسياسة إسرائيلية متبعة منذ عشرين عاماً.

وفي المقابل، يطرح المجلس سيناريو يتضمن نزع سلاح "حماس" بالكامل، ونقل الإدارة إلى سلطة فلسطينية تكنوقراطية، ونشر قوة دولية، وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي إلى مناطق محيطة بالقطاع، وذلك تمهيداً لبدء عملية إعادة الإعمار.

وتتقاطع هذه الانتقادات مع تلك التي أبداها جوش غرونباوم، المستشار الرئيسي في "مجلس السلام"، في تصريحات نُشرت يوم الجمعة عبر موقع "Ynet" والصحفي ناداف إيال. ويرى غرونباوم أن إسرائيل تمنع حالياً التحقق مما إذا كانت "حماس" مستعدة فعلياً للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح. ويطال هذا التعطيل، على وجه الخصوص، نحو 16,500 فلسطيني اجتازوا التدقيق الأمني الإسرائيلي تمهيداً لانضمامهم إلى قوة شرطة جديدة. ولا يزال سفرهم إلى مصر لتلقي التدريب معلقاً، في ظل غياب تصريح من الحكومة الإسرائيلية.وحذّر غرونباوم قائلاً: "إذا لم يعد القادة الإسرائيليون يرغبون في الالتزام بتعهداتهم، فليخبرونا بذلك؛ وسنقوم حينها بتسليم المفاتيح إلى الأمم المتحدة". كما يخشى المجلس من التبعات السياسية المترتبة على استمرار الجمود لفترة طويلة. ومن شأن تشكيلة الكونغرس الأمريكي الجديد، التي ستتولى مهامها في يناير/كانون الثاني وتتسم بموقف أكثر انتقاداً لإسرائيل، أن تزيد من تعقيد العلاقات مع واشنطن، وتؤثر سلباً على آفاق إعادة الإعمار.

من جانبه، يؤكد نتنياهو أن حركة حماس لا تزال ترفض نزع سلاحها، وتواصل تحويل الموارد المخصصة للمدنيين لأغراض عسكرية. كما تزعم إسرائيل أنها سهّلت إدخال إمدادات إضافية استعداداً لفصل الشتاء.

ومع ذلك، يرى "مجلس السلام" أن الوقت يداهم الجميع؛ ففي غياب اتفاق حول الانتشار الدولي وتدريب القوات الفلسطينية، قد يظل كل من ملف نقل إدارة قطاع غزة وعملية نزع السلاح عالقاً دون تقدم.