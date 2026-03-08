من سماء أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.. كيف يتغير اقتصاد الحرب الجوية؟

مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بدأ يتشكل نقاش متزايد داخل الدوائر العسكرية الغربية حول معضلة أصبحت مركزية في الحروب الحديثة: كيف يمكن الدفاع عن الأجواء بكلفة أقل من كلفة الهجوم؟ فالهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة الانقضاضية، خصوصاً من طراز "شاهد"، أعادت طرح سؤال قديم بصيغة أكثر إلحاحاً: هل يمكن الاستمرار في إسقاط أهداف رخيصة بواسطة صواريخ دفاع جوي باهظة الثمن؟

في هذا السياق، برزت أوكرانيا كمصدر غير متوقع للخبرة العملياتية في مواجهة هذا النوع من التهديدات. فالحرب المستمرة منذ سنوات مع روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مختبر عملي لتطوير أساليب منخفضة الكلفة لاعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية، التي تستخدمها موسكو بكثافة في هجماتها على المدن والبنية التحتية. واليوم، ومع اتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، بدأت الولايات المتحدة وبعض حلفائها ينظرون إلى هذه التجربة بوصفها نموذجاً يمكن الاستفادة منه في مواجهة موجات الدرونز الإيرانية.

معضلة الكلفة: صاروخ بملايين الدولارات لإسقاط مسيّرة بعشرات الآلاف

أحد أبرز التحديات التي تواجه الدفاعات الجوية الغربية يتمثل في فجوة الكلفة بين الهجوم والدفاع. فالمسيّرة الإيرانية من طراز "شاهد" يقدَّر ثمنها بين 20 و30 ألف دولار تقريباً، بينما قد تصل تكلفة الصاروخ الاعتراضي في منظومة "باتريوت" إلى نحو أربعة ملايين دولار.

هذه المعادلة تمنح الطرف المهاجم قدرة على تنفيذ ما يعرف في الأدبيات العسكرية بهجمات “الإغراق”، أي إطلاق أعداد كبيرة من الأهداف الرخيصة بهدف استنزاف مخزون الدفاعات الجوية لدى الخصم. وقد حذر مسؤولون أميركيون ومراكز بحثية من أن استمرار هذا النمط من الهجمات قد يضغط بشدة على مخزونات الذخائر الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصاً إذا تحولت الحرب إلى مواجهة طويلة.

من هنا تبرز أهمية النموذج الذي طورته كييف خلال السنوات الأخيرة. فبدلاً من الاعتماد الحصري على الصواريخ التقليدية، عملت أوكرانيا على نقل جزء من مهمة الاعتراض إلى وسائل أقل تكلفة، أبرزها المسيّرات الاعتراضية المصممة خصيصاً لمطاردة وإسقاط الطائرات المعادية. هذه المسيّرات، التي تنتجها شركات محلية عدة، يمكن تصنيعها بكلفة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات للوحدة، بينما تبلغ سرعتها مستويات أعلى من سرعة طائرات "شاهد"، ما يسمح لها باللحاق بها وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.

وبحسب تقارير دولية، فإن عدداً من هذه النماذج – مثل مسيّرة "ستينغ" التي تنتجها مجموعة "وايلد هورنتس" – أثبت قدرة ملحوظة في اعتراض الدرونز الروسية المشتقة من الطراز الإيراني. وتقول مصادر في الصناعة الدفاعية الأوكرانية إن هناك أكثر من عشر شركات تعمل حالياً على تطوير مسيّرات اعتراض مشابهة، بعضها على شكل طائرات صغيرة ذات جناح ثابت، وأخرى على هيئة مقذوفات طائرة سريعة. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة معظم هذه الأنظمة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، وهو ما يغير جذرياً منطق الدفاع الجوي عندما يتعلق الأمر بمواجهة أسراب الدرونز الرخيصة.

تكتيك الإغراق الإيراني.. وتحديات الاعتراض

يعتقد خبراء عسكريون أن إيران تمتلك مخزوناً كبيراً من طائرات "شاهد"، ربما يصل إلى عشرات الآلاف، ما يسمح لها بتنفيذ هجمات إغراق تعتمد على إطلاق أعداد كبيرة من المسيّرات في وقت واحد.

ويكمن التحدي في أن هذه الطائرات: منخفضة الكلفة وسهلة الإخفاء والإطلاق، ويمكن إطلاقها من منصات متنقلة أو مواقع غير تقليدية، وتحلق على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات.

كما أظهرت حوادث حديثة أن بعض هذه المسيّرات تمكنت من اختراق دفاعات جوية متطورة، ما يثير قلقاً لدى العسكريين الأميركيين، خاصة في القواعد المنتشرة في الخليج.

هذا التطور لم يمر من دون اهتمام في واشنطن والشرق الأوسط. فقد كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج يسعون للحصول على مساعدة أوكرانيا في هذا المجال، في ظل تزايد الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة على أهداف في المنطقة. كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عدداً من قادة الشرق الأوسط تواصلوا مع كييف لبحث إمكان الاستفادة من الخبرة الأوكرانية في التصدي لهذه الهجمات، مؤكداً استعداد بلاده لتبادل الخبرات طالما لا يؤثر ذلك في قدراتها الدفاعية الداخلية.

بالنسبة لأوكرانيا، يشكل هذا الاهتمام فرصة سياسية واقتصادية في آن واحد. فالحرب مع روسيا دفعت كييف إلى بناء صناعة مسيّرات سريعة التطور، وهي تسعى الآن إلى تحويل هذه الخبرة إلى نفوذ إضافي لدى شركائها الغربيين. أما بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فإن الدافع أكثر براغماتية: البحث عن وسيلة أقل كلفة لامتصاص موجات الهجمات بالطائرات المسيّرة، من دون استنزاف سريع لمخزون الصواريخ الاعتراضية الباهظة الثمن.

هل تنجح التجربة الأوكرانية في الشرق الأوسط؟

مع ذلك، يشير خبراء إلى أن نقل التجربة الأوكرانية إلى الشرق الأوسط لن يكون مهمة سهلة. فالجغرافيا مختلفة تماماً، إذ تتميز دول الخليج بمساحات شاسعة وسواحل طويلة وبنية تحتية موزعة على نطاق واسع.

كما أن المجال الجوي في المنطقة مزدحم بحركة الطيران المدني، ما يفرض قيوداً إضافية على تشغيل المسيّرات الاعتراضية.

لذلك، يرجح أن يبدأ أي تطبيق لهذا النموذج بحماية مواقع محددة ذات أهمية استراتيجية مثل: منشآت الطاقة والموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء، قبل التفكير في إنشاء شبكة دفاع إقليمية أوسع.

دفاع متعدد الطبقات.. وليس بديلاً عن الصواريخ

كما يحذر خبراء عسكريون من أن المسيّرات الاعتراضية ليست حلاً سحرياً، بل جزء من منظومة دفاعية متعددة الطبقات. فالصواريخ مثل “باتريوت” أو “ناسامز” ستظل ضرورية للتعامل مع التهديدات الأكثر خطورة مثل الصواريخ الباليستية أو الطائرات الأسرع. غير أن إدخال طبقة اع