يتوقع أن يلقي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خطابه السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في زيارة قصيرة تتركز بشكل أساسي على كلمته أمام المنظمة الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الخطاب عند التاسعة مساءً بتوقيت إسرائيل، ويشار الى أن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال لمراسلنا بليغ صلادين إن " نتنياهو سيكشف للعالم معلومات جديدة وصادمة عن إيران"

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، من المنتظر أن يتناول نتنياهو خلال خطابه عدة ملفات، في مقدمتها ما تصفه إسرائيل بإنجازاتها خلال الحرب، ولا سيما في المواجهة مع إيران. وكان نتنياهو قد قال قبل مغادرته إلى نيويورك إنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة للدفاع عن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن خطابه سيتضمن "مفاجآت".

ومن بين الملفات المتوقع أن يتطرق إليها نتنياهو أيضًا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن عدم عمل حركة حماس في الضفة الغربية. وكانت تصريحات ماكرون في الأمم المتحدة قد أثارت انتقادات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي استشهد بهجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، بينها هجوم أسفر عن مقتل المواطن الفرنسي نتانئيل شكرون.

كما يُتوقع أن يتناول نتنياهو هجوم الدهس الذي وقع عند حاجز بيل، وأصيب خلاله جندي الاحتياط نريا لايتر، نجل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر. وتأتي الإشارة إلى الحادث في سياق الخطاب الإسرائيلي بشأن الهجمات في الضفة الغربية.

وخلال زيارته القصيرة إلى نيويورك، من المقرر أن يلتقي نتنياهو عددًا من قادة الدول، بينهم رؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وإثيوبيا، ونائب رئيس كولومبيا، ورؤساء حكومات اليونان وسلوفينيا وبابوا غينيا الجديدة. ووفق مكتب رئيس الوزراء، طلب عدد من القادة عقد لقاءات معه، إلا أن ضيق جدول الزيارة وضرورة عودته إلى إسرائيل قبل حلول عيد سوكوت حالا دون الاستجابة لجميع الطلبات.

وتشير تقارير إلى أن نتنياهو لن يلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مسؤولين من الإدارة الأمريكية، في ظل اقتصار الزيارة على عدة ساعات قبل عودته إلى إسرائيل.