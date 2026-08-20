تركيا: "لم يكن لنا وجود في المطار الذي هاجمته إسرائيل، وسنواصل دعم سوريا"
على خلفية الهجوم الإسرائيلي قرب إدلب، قال وزير الخارجية السوري إنهم "ما زالوا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل" • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن عملية اقتصادية "ساحقة" وغير مسبوقة ضد إيران
قال وزير الخارجية السوري الليلة (بين الأربعاء والخميس)، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية قرب إدلب، إن سوريا لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة عن عملية عزل اقتصادي ضد إيران. في منشور نشره كتب أن كل دولة ستقيم علاقة اقتصادية أو تجارية مع إيران "ستواجه بنفسها عواقب اقتصادية هائلة".
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تركيا تنفي وجود قوات لها في المطار المستهدف بإدلب وتؤكد مواصلة دعم سوريا
نفت تركيا وجود أي قوات أو عناصر تابعة لها في مطار أبو الظهور شمال غربي سوريا، الذي تعرض لضربة إسرائيلية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار دعمها لسوريا، في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب بشأن التطورات الميدانية والسياسية في البلاد.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن الادعاءات بشأن وجود عسكري تركي في المطار المستهدف "لا تعكس الواقع"، مشيرًا إلى أن أنقرة تواصل دعم سوريا في إطار العلاقات القائمة بين البلدين.
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية: "خلافاً للتقارير، لم توافق القيادة السياسية على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة. وقد أوضحت إسرائيل أنه لن يكون هناك إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل."
وزير الخارجية الإيراني: "إنّ "يوم النصر" الاقتصادي ما هو إلا محاولة لصرف الانتباه عن الأزمة الأمريكية نفسها، وديونها غير المسبوقة، وارتفاع تكاليف الفائدة".
أعلن الحوثيون عن مرحلة جديدة ستكون "أكثر إيلاماً للسعودية". ووفقاً لهم، تشمل الخيارات العسكرية المتاحة أمام صنعاء نقل القتال إلى الحدود الجنوبية للسعودية وتنفيذ عملية برية واسعة النطاق على طول الشريط الحدودي.
وسط توبيخ ترامب، قال محافظ البنك المركزي الإيراني: "نحن غير قادرين على تصدير النفط، فقد توقف الأمر تماماً".
كاتس يهدد أردوغان ويحذر من التحركات التركية في سوريا
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية التحركات التركية المتزايدة في سوريا، محذرًا من أن أنقرة "تجر تركيا إلى مغامرات" في الأراضي السورية.
وقال كاتس إن إسرائيل تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مؤكدًا أن بلاده لن تتردد في التحرك إذا اعتبرت أن التحركات التركية تهدد أمنها أو تخل بالتوازن القائم في المنطقة.
وأضاف في رسالة موجهة إلى أردوغان: "لا تضعوا عزمنا على المحك"، في إشارة إلى استعداد إسرائيل للتعامل مع أي تطور تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها.
وتأتي تصريحات كاتس في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا بسبب تنامي الدور التركي في سوريا، ولا سيما في ظل سعي أنقرة إلى توسيع حضورها العسكري والاستراتيجي في الأراضي السورية.
وكانت إسرائيل قد حذرت في وقت سابق من أي انتشار عسكري تركي في قواعد سورية، معتبرة أن وجود قوات أو منظومات عسكرية تركية بالقرب من مناطق ذات أهمية أمنية لإسرائيل قد يغير قواعد اللعبة ويزيد مخاطر الاحتكاك بين الجانبين.
ويأتي التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة السورية تنافسًا متزايدًا بين القوى الإقليمية والدولية على النفوذ، بينما تحاول إسرائيل الحفاظ على هامش تحركها العسكري ومنع ترسيخ وجود قوى تعتبرها تهديدًا لأمنها.
وتعكس تصريحات كاتس ارتفاع مستوى اللهجة الإسرائيلية تجاه أنقرة، في وقت تسعى فيه الأطراف المختلفة إلى تجنب مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا، رغم تزايد نقاط الاحتكاك بينهما داخل الساحة السورية.
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قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني: "لم نغلق باب المفاوضات مع إسرائيل. ما زلنا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق معها لخفض التوترات. حاولنا التوصل إلى اتفاق أمني معها، لكنها تراجعت عن التزاماتها. يمكن استئناف المفاوضات معها إذا أبدت إرادة سياسية حقيقية".
ترامب على شبكة تروث: "أعلن عن أقوى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة! ستكون حربًا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. تهريب النفط، واتفاقيات المقايضة، والتحويلات النقدية، ومكاتب الصرافة، وتسجيل السفن، والشركات الوهمية - كل هذا يجب أن يتوقف الآن. أنتم تعرفون أنفسكم."