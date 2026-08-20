كاتس يهدد أردوغان ويحذر من التحركات التركية في سوريا

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية التحركات التركية المتزايدة في سوريا، محذرًا من أن أنقرة "تجر تركيا إلى مغامرات" في الأراضي السورية.

وقال كاتس إن إسرائيل تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مؤكدًا أن بلاده لن تتردد في التحرك إذا اعتبرت أن التحركات التركية تهدد أمنها أو تخل بالتوازن القائم في المنطقة.

وأضاف في رسالة موجهة إلى أردوغان: "لا تضعوا عزمنا على المحك"، في إشارة إلى استعداد إسرائيل للتعامل مع أي تطور تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا بسبب تنامي الدور التركي في سوريا، ولا سيما في ظل سعي أنقرة إلى توسيع حضورها العسكري والاستراتيجي في الأراضي السورية.

وكانت إسرائيل قد حذرت في وقت سابق من أي انتشار عسكري تركي في قواعد سورية، معتبرة أن وجود قوات أو منظومات عسكرية تركية بالقرب من مناطق ذات أهمية أمنية لإسرائيل قد يغير قواعد اللعبة ويزيد مخاطر الاحتكاك بين الجانبين.

ويأتي التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة السورية تنافسًا متزايدًا بين القوى الإقليمية والدولية على النفوذ، بينما تحاول إسرائيل الحفاظ على هامش تحركها العسكري ومنع ترسيخ وجود قوى تعتبرها تهديدًا لأمنها.

وتعكس تصريحات كاتس ارتفاع مستوى اللهجة الإسرائيلية تجاه أنقرة، في وقت تسعى فيه الأطراف المختلفة إلى تجنب مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا، رغم تزايد نقاط الاحتكاك بينهما داخل الساحة السورية.