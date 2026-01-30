الحدود الإسرائيلية الأردنية: اختراق غير مكتشف، والجيش الإسرائيلي يعترف بـ"فشل خطير"

بحسب التقييمات الأولية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن الأفراد المتورطين هم مهاجرون غير شرعيين يبحثون عن عمل، وهي ظاهرة تكررت في السنوات الأخيرة. وقد أرسل العقيد جلعاد شريكي، قائد لواء وادي الأردن والوديان، رسالة اعتذار إلى السكان، واصفًا الحادث بأنه "خطير للغاية"، ومشيرًا إليه بأنه "تقصير شخصي جسيم" وخلل بنيوي في قيادته.

وأوضح الضابط في رسالته أن جميع عمليات التسلل المسجلة خلال الشهر المنصرم نفذها مهاجرون من السودان. وفي الأسبوعين المنصرمين، تمكن ما لا يقل عن عشرة أشخاص من دخول الأراضي الإسرائيلية بنجاح دون أن يتم اعتراضهم. وفي إحدى الحالات، تم العثور على ثلاثة رجال بعد عدة ساعات من عبورهم إلى وسط البلاد. وتؤكد السلطات المحلية في وادي الأردن أنه على الرغم من أن هذه التسللات تُعد حاليًا نشاطًا غير قانوني وغير إرهابي، إلا أنها قد تُشكل في نهاية المطاف خطرًا أمنيًا كبيرًا. وتطالب السلطات بإغلاق الثغرات في السياج الحدودي فورًا وتعزيز قدرات الكشف.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إطلاق حالة تأهب في وادي عربة، إثر اشتباه بتسلل عدائي، تم استبعاده لاحقًا. وقد نشر الجيش الإسرائيلي حينها موارد كبيرة، بما في ذلك وحدات خاصة وطائرات، قبل أن يخلص إلى عدم وجود تهديد مباشر. إلا أن تراكم هذه الحوادث يُعيد إشعال النقاش حول أمن الحدود الشرقية لإسرائيل.