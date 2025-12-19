الولايات المتحدة: مشرّع من ولاية ألاباما يسعى لحظر مصطلح "الضفة الغربية" واستبداله بمصطلح "يهودا والسامرة"

قدّم نائب جمهوري من ولاية ألاباما مشروع قانون يمنع الهيئات الحكومية المحلية من استخدام مصطلح "الضفة الغربية" للإشارة إلى المنطقة التي تُمثّل قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويهدف مشروع القانون، الذي قدّمه، الأربعاء المنصرم، النائب مارك جيدلي، وهو قسّ ومسؤول منتخب من مدينة غادسدن، إلى فرض اسم "يهودا والسامرة".

وبحسب مشروع القانون، "تُشكّل المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الميت وإسرائيل القلب التاريخي للشعب اليهودي، تاريخيًا ودينيًا وجغرافيًا". ويؤكد مشروع القانون أن "استخدام مصطلح الضفة الغربية يسعى إلى طمس الهوية اليهودية ليهودا والسامرة وإخفاء الروابط التاريخية والروحية والقانونية العميقة للشعب اليهودي بهذه الأرض".

وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من حركة أوسع داخل الحزب الجمهوري. وقد تم تبني مقترحات مماثلة في ولايات أخرى، بما فيها أركنساس. وعلى المستوى الفيدرالي، يدعم السيناتور الجمهوري توم كوتون، من أركنساس أيضاً، والنائبة كلوديا تيني من نيويورك، مشروع قانون يُلزم الوثائق الرسمية الأمريكية باستخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلاً من "الضفة الغربية".

سيطرت إسرائيل على يهودا والسامرة خلال حرب الأيام الستة عام 1967، ومنذ ذلك الحين أقامت مستوطنات هناك. تبلغ مساحة المنطقة حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويقطنها نحو 530 ألف إسرائيلي. وسينظر المجلس التشريعي لولاية ألاباما في مشروع القانون خلال دورته التي تبدأ في 13 يناير/كانون الثاني 2026.