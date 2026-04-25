من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن خلال أسبوعين ونصف تقريبًا للمشاركة في قمة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، شريطة أن يسمح الوضع الأمني ​​بذلك. وقد يُعقد هذا الاجتماع خلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 مايو/أيار الوشيك.

وإذا تأكد هذا اللقاء، فسيمثل نقطة تحول هامة في العلاقات بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان في حالة حرب رسمية منذ عقود. ولم يسبق لزعيميهما أن شاركا في قمة ثنائية من هذا النوع، مما يؤكد الأهمية التاريخية المحتملة لهذا الحدث.

يأتي هذا المخطط في سياق إعادة تشكيل إقليمي، يتسم بتوترات مستمرة، ولكنه يشهد أيضًا جهودًا دبلوماسية تهدف إلى منع تصعيد دائم. ولا تزال القضية الأمنية محورية، لا سيما في جنوب لبنان، حيث تستمر الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في تقويض الاستقرار. ومن شأن هذه القمة، إذا ما تحققت، أن تمهد الطريق لمناقشات أوسع نطاقًا حول أمن الحدود، والسيادة اللبنانية، ودور الجماعات المسلحة غير الحكومية. وسيكون ذلك جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وإحياء الحوار غير المباشر.