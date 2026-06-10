قدم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) تصريحًا لوسائل الإعلام من البيت الأبيض، حيث إلى جانب التهديدات لإيران - كشف كيف أن الجيش الأمريكي أخرج ملايين براميل النفط، وكل ذلك تحت أنف الإيرانيين.

وفقًا لتصريح ترامب، أخرج الجيش الأمريكي خلال الليل 22 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، وذلك بفضل الضربة التي استهدفت مواقع الرادار الإيرانية في نهاية الأسبوع.

في تصريح للصحافة قال ترامب: "يمكنني أن أقول الآن - أخرجنا ملايين البراميل من النفط (من إيران). أتعلمون من لا يعرف عن ذلك؟ إيران، حتى هذه اللحظة بالضبط. أخرجنا 22 سفينة في وقت متأخر من الليل - ولم يكن لديهم رادار لمتابعة ذلك لأننا دمرناه لهم".

كما ذُكر، أرسل الرئيس الأمريكي تهديدًا آخر باتجاه إيران، وقال: "سنهاجم إيران بقوة اليوم". وأضاف عن المفاوضات: "انظر ما يحدث مع الصفقة، منحت إيران استراحة بناءً على طلب باكستان. إيران وافقت على ألا يكون لديها سلاح نووي - الآن عليهم التوقيع على ذلك. عندما تنتهي المواجهة مع إيران - ستنتهي أيضًا التضخم".

سُئل ترامب أيضًا عن تزايد احتمالات المواجهة بين تركيا وإسرائيل على خلفية تصريحات الرئيس أردوغان: "هو صديقي، أنا أحبه كثيرًا. هو رجل قوي. لم أسمع عن ذلك، سأتأكد أن كل شيء سيكون على ما يرام. لن يحدث شيء طالما أنا رئيس".