رضا بهلوي يناشد الرئيس الأمريكي: "تدخل من أجل إيران، الوقت حرج"

ناشد رضا بهلوي، شاه إيران المنفي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، التدخل نيابةً عن المواطنين الإيرانيين، وسط احتجاجات واسعة النطاق في البلاد. وشدد بهلوي على أن "النظام يريد قتل المتظاهرين، أرجوكم، الوقت حرج". وقال بهلوي: "سيادة الرئيس، هذه نداء عاجل وفوري لاهتمامكم ودعمكم وتحرككم. الليلة الماضية رأيتم ملايين الإيرانيين الشجعان في الشوارع يواجهون الرصاص الحي. واليوم، لا يواجهون الرصاص فحسب، بل يواجهون انقطاعًا تامًا للاتصالات. لا إنترنت، ولا خطوط أرضية".

وأضاف: "علي خامنئي، الذي خشي نهاية نظامه الإجرامي على يد الشعب، وبمساعدة وعدكم القوي بدعم المتظاهرين، هدد الناس في الشوارع بإجراءات قمعية. وهو يريد قتل هؤلاء الأبطال الشباب". «لقد دعوتُ الشعبَ إلى النزول إلى الشوارع للنضال من أجل حريته، ولإخضاع قوات الأمن بأعداد غفيرة. وقد فعلوا ذلك الليلة الماضية. كما أن تهديدكم لهذا النظام الإجرامي قد أبعد بلطجية النظام. لكن الوقت عامل حاسم. سيعود الشعب إلى الشوارع في غضون ساعة. أطلب منكم المساعدة. لقد أثبتم، وأنا أعلم، أنكم رجل سلام وتفيون بوعودكم. أرجوكم كونوا على أهبة الاستعداد للتدخل لمساعدة الشعب الإيراني»، هكذا اختتم بهلوي دعوته.

وتستمر الاحتجاجات ضد النظام الإيراني بكثافة لليوم الثالث عشر على التوالي. وفي وقت سابق، أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بيانًا للأمة، دعا فيه إلى الوحدة. كما وجّه كلامه إلى ترامب قائلًا: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعالج مشاكل بلاده. بعض المتظاهرين يحاولون إرضاء ترامب بتخريب الممتلكات العامة". حاول خامنئي التقليل من شأن الاحتجاجات قائلاً: "من الأفضل لترامب أن يعالج مشاكل بلاده. أطلب من الإيرانيين التوحد، فهناك بعض مثيري الشغب الذين يسعون لإرضاء الولايات المتحدة بتخريب الممتلكات العامة". وفي وقت لاحق، دعت السلطات الإيرانية، في ظل حالة من القلق الشديد، الشعب إلى "الكشف عن الإرهابيين الذين استأجرتهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني". تأتي تصريحات خامنئي بعد انقطاعات كبيرة في خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، بالإضافة إلى انقطاعات في خطوط الهاتف، وموجة من هجمات الحرق العمد على العديد من المؤسسات، وإطلاق نار على المتظاهرين. وصرح مسؤول حكومي إيراني رفيع المستوى لصحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم بأن "العديد من المسؤولين تواصلوا فيما بينهم وتبادلوا الرسائل، لعدم معرفتهم كيفية وقف موجة الاحتجاجات". وأضاف المسؤول أن الحرس الثوري، المسؤول عادةً عن تأمين حدود البلاد وليس الأمن الداخلي، سيتولى على الأرجح السيطرة على موجة الاحتجاجات في المدن. في غضون ذلك، تجاوز عدد القتلى الأربعين.