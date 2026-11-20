أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن أحمد يعقوب -المصنف كأكثر المطلوبين خطورة في شمال الضفة الغربية- قد سلّم نفسه لقوات الأمن. ووفقاً للجيش، جاء اعتقال يعقوب في أعقاب سلسلة من العمليات التي نفذتها "لواء منشيه" بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بهدف القبض عليه.

وذكر الجيش أن "أحمد يعقوب تزعّم الخلية المسؤولة عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من 'منطقة التماس' في جلبوع بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2024، مما أسفر عن إصابة موظفَين في وزارة الأمن الإسرائيلية". وأضاف "على مدى السنوات الماضية، حاول يعقوب تنفيذ هجمات إطلاق نار وتفجيرات ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الأمن، كما حافظ على علاقات مع عناصر عدائية مختلفة خارج الضفة الغربية".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أول من أورد هذا النبأ، واصفةً يعقوب بأنه "المطلوب رقم واحد" في الضفة الغربية.ويُعد أحمد يعقوب، وفقاً لتصنيف الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"، "المطلوب الأول" لدى "لواء منشيه" في شمال الضفة الغربية. وبحسب تقارير الإذاعة، يُعتبر يعقوب عضواً بارزاً في إحدى الجماعات المسلحة الناشطة في مدينة جنين الفلسطينية.

وقد نفذ الجيش الإسرائيلي، بحسب التقارير، عشرات العمليات للقبض عليه، أسفر بعضها عن اعتقال أفراد من عائلته ومقربين منه.

وكان مسؤولون فلسطينيون قد زعموا قبل بضعة أشهر أن يعقوب قُتل في غارة جوية على جنين، استهدفت عدداً من المطلوبين الآخرين. وتشير تقديرات إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الأنباء التي تحدثت عن مقتله كانت تهدف إلى دفع الجيش للتوقف عن ملاحقته، مما يتيح له التواري عن الأنظار.

وفي تقرير سابق صدر، اليوم الجمعة، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة عناصر من حركتي حماس والجهاد خلال غارات شُنّت في قطاع غزة على مدار الأسبوع المنصرم. وفقاً للجيش الإسرائيلي، قُتل يوم الثلاثاء "الإرهابي" أحمد أبو أرمانة، قائد قوات "النخبة" في لواء "المخيمات الوسطى" التابع لتنظيم "الجهاد الإسلامي".

وفي يوم الأربعاء، قتلت القوات العسكرية عبد الرؤوف نعيم عبد الحي نبهان، نائب قائد إحدى مجموعات "النخبة" في الجناح العسكري لحركة "حماس"، والذي كان من بين العناصر الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.