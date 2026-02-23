نشر أول: إندونيسيا تستعد لبدء نشاطها في غزة خلال أسبوعين

تتقدم المرحلة الثانية في غزة، وتستعد إسرائيل بالفعل لدخول أول قوة أجنبية إلى القطاع. ويفيد المراسل العسكري للقناة العبرية، يانون شالوم ييتاح، لأول مرة هذا المساء (الاثنين) بأنه من المتوقع أن تبدأ قوة إندونيسية عملياتها في غزة خلال أسبوعين تقريباً.

من المتوقع أن تهبط أول بعثة من ممثلين إندونيسيين في إسرائيل في الأسبوع الثاني من شهر مارس، لبدء التخطيط لنشر القوة متعددة الجنسيات في القطاع. وستلتقي البعثة بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين - وستدخل لأول مرة إلى قطاع غزة.

كما هو معروف، قبل حوالي شهرين أوردت وكالة "بلومبرغ" أن الجيش الإندونيسي يستعد لاحتمال إرسال قوة حفظ سلام إلى قطاع غزة، ويجهز لهذا الغرض قوة قوامها يصل إلى 8,000 جندي. هذه الخطوة تعكس استراتيجية الرئيس برابوو سوبيانتو لجعل إندونيسيا، الدولة ذات أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، جهة ذات نفوذ أكبر وأكثر نشاطاً في قضايا الأمن والدبلوماسية العالمية.

رئيس أركان الجيش، مارولي سيمانجونتاك، قال إن الخطة لا تزال مؤقتة، حيث أن عدد الجنود وتوقيت الانتشار يعتمدان على مزيد من التنسيق في سلسلة القيادة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان الرسمي، تم التوضيح أن أي انتشار سيركز على وحدات الهندسة والطب.