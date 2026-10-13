محلل يمني : صواريخ الحوثي تستنزف الصواريخ الاعتراضية السعودية

في قراءة تحليلية للابعاد العسكرية والاستراتيجية للتصعيد الأخير، ناقش المحلل اليمني عبد الكريم الأنسي الأهداف الحقيقية الكامنة وراء الهجمات الصاروخية الحوثية، موضحاً أن طبيعة الاستهداف تتجاوز الأبعاد العسكرية والاقتصادية التقليدية لتشمل أهدافاً استراتيجية بعيدة المدى.

وأوضح التحليل أن الهدف الرئيسي يتمثل في استنزاف منظومة الصواريخ الاعتراضية والدفاعية السعودية، بالاعتماد على معلومات استخباراتية تفيد بقرب نفاد المخزون. وأشار المحلل إلى عقبة رئيسية إضافية تتمثل في أزمة تصنيع منظومات "الباتريوت" والتعقيدات والعقود التصنيعية العالمية، والتي تفرض على المملكة الانتظار طويلاً في حال رغبتها بشراء دفاعات جديدة.

وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي، لفت التقرير إلى توقيت هذه الهجمات بالتزامن مع عقد مؤتمرين هامين في المملكة خلال الأسبوع الجاري؛ الأول يخص قطاع الطاقة وقيادات الطاقة في العالم، والثاني مؤتمر استثماري من المقرر عقده في الرياض. وبناءً على ذلك، اعتبر التحليل أن هذه الهجمات تشكل رسالة تصعيدية موجهة إلى كافة المطارات والمناطق في المملكة، سواء في الحد الشرقي أو الحد الجنوبي أو العمق السعودي.