نشر البيت الأبيض مساء اليوم (الأربعاء) مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، التي من المتوقع التوقيع عليها يوم الجمعة، والتي تنص على أن اليورانيوم المخصب لن يغادر الجمهورية الإسلامية بل سيتم تخفيفه على أراضيها. وبالنسبة لمسألة الأموال المجمدة، جاء في مذكرة التفاهم أنه ابتداءً من التوقيع "سيتم الاتفاق على آلية تتيح للولايات المتحدة وضع الأموال والأصول المجمدة تحت تصرف إيران".

بنود مذكرة التفاهم

1. تعلن إيران والولايات المتحدة، مع حليفاتهما في المواجهة الحالية، عند توقيع مذكرة التفاهم هذه عن نهاية فورية ودائمة للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية. وتتعهد الأطراف بعدم الشروع في أي حرب أو عمل عسكري ضد بعضها البعض، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضها البعض، واحترام وحدة وسلامة أراضي وسيادة لبنان. وستؤكد الاتفاقية النهائية إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وستدمج باقي أحكام هذه الفقرة.

2. تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة باحترام السيادة الكاملة والسلامة الإقليمية لكل منهما، والامتناع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

3. تلتزم إيران والولايات المتحدة بإجراء مفاوضات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي دائم خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، والتي يمكن تمديدها فقط بموافقة متبادلة.

٤. فور توقيع مذكرة التفاهم، ستبدأ الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري الذي تفرضه وكل عائق أو إعاقة أخرى مفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسترفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا. خلال هذه الفترة، سيتم استعادة حركة السفن تدريجيًا إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب. تلتزم الولايات المتحدة أيضًا بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون 30 يومًا من إبرام الصفقة النهائية.

5. عند توقيع مذكرة التفاهم، ستضمن إيران مرورًا آمنًا وحرًا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دون دفع رسوم لمدة 60 يومًا، في كلا الاتجاهين (من الخليج الفارسي إلى بحر عمان وبالعكس). ستُستأنف حركة السفن التجارية بشكل فوري. ستكمل إيران الإجراءات الفنية والعسكرية اللازمة، بما في ذلك إزالة الألغام، خلال 30 يومًا. ستجري إيران حوارًا مع سلطنة عُمان والدول الساحلية الأخرى في الخليج الفارسي بهدف تحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك وفقًا للقانون الدولي الساري وحقوق الدول الساحلية السيادية.

6. تلتزم الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركاء إقليميين، بتطوير برنامج نهائي ومتفق عليه بشكل متبادل لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. سيتم استكمال آلية تنفيذ هذا البرنامج كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يومًا. ستمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والاستثناءات والتصاريح المطلوبة للمعاملات المالية ذات الصلة.

7. الولايات المتحدة تلتزم بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع العقوبات الأولية والثانوية الأحادية الجانب للولايات المتحدة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه سيتم تضمينه في الاتفاق النهائي. يعترف الأطراف بالأهمية الحاسمة لقضية العقوبات ويبدون نيتهم التعامل معها فوراً في المفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهم متبادل.

8. تؤكد إيران أنها لن تشتري أو تطور أسلحة نووية. يتفق الطرفان على حل مسألة التخلص من المواد المخصبة التي نظمتها إيران من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل، حيث أن الطريقة الأساسية هي المزج في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإنهاء العقوبات في البند 7. سيناقش الطرفان أيضًا أنشطة تخصيب إيران والقضايا الأخرى المتعلقة بالملف النووي في إطار يحقق رضا جميع الأطراف ويتم الاتفاق عليه في الصفقة النهائية. سوف تؤكد الصفقة النهائية على أحكام هذا البند. ويقر الطرفان بالأهمية البالغة لهذه القضايا النووية وينويان معالجتها بشكل فوري في المفاوضات.

9. حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي، يوافق الطرفان على الحفاظ على الوضع القائم: ستحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوضع الحالي لبرنامجها النووي، والولايات المتحدة لن تفرض عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.

10. فور توقيع مذكرة التفاهم وحتى انتهاء العقوبات، سيصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام، منتجات النفط، المشتقات وجميع الخدمات المرتبطة (بما في ذلك الخدمات المصرفية، التأمين والنقل) من إيران.

11. ستضع الولايات المتحدة تحت تصرف إيران جميع الصناديق والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة. مع تنفيذ مذكرة التفاهم، سيتفق الطرفان بشكل متبادل على إجراءات الإفراج واستخدام هذه الصناديق خلال المفاوضات. ستكون هذه الصناديق قابلة للاستخدام للمدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ستصدر الولايات المتحدة جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لهذا الغرض.

12. يوافق الطرفان على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.

13. بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وبناءً على بدء واستمرار تنفيذ الفقرات 1، 4، 5، 10 و-11، سيبدأ الطرفان في التفاوض حول باقي مكونات الاتفاق النهائي.

14. سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.