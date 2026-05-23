صدامات في مطار إسباني لدى عودة ناشطين من أسطول غزة، وتوقيف 4 أشخاص

عقب وقوع صدامات لدى عودة ناشطين من أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى غزة، اعتقلت الشرطة الإسبانية 4 أشخاص في مطار بلباو بشمال إسبانيا، اليوم السبت،وقع الحادث عندما تجمع حشد من مؤيدي الناشطين في قاعة الوصول، لاستقبال 6 منهم لدى عودتهم على متن رحلة جوية من تركيا، بعد أن احتجزتهم القوات الإسرائيلية.

وعندما حاول أحد أقارب الناشطين الاقتراب منهم منعه شرطي بالقوة، ما أدى إلى عراك بين الطرفين، حسبما أفادت قناة «تي في إي» التلفزيونية العامة. وأظهرت صور بثتها القناة عناصر من الشرطة يضربون أشخاصاً بالهراوات في المطار، ويثبِّتون آخرين على الأرض، وسط هتافات استهجان من المارة.

ووصل نحو 20 ناشطاً آخر إلى مطار برشلونة السبت؛ حيث كان في استقبالهم حشد من المؤيدين، من بينهم وزير الثقافة إرنست أورتاسون.

وقالت الشرطة الإسبانية في إقليم الباسكفي بيان"اعتُقل 4 أشخاص بتهمة العصيان الجسيم، ومقاومة الاعتقال، والاعتداء على عناصر إنفاذ القانون". وأضاف البيان: "عقب ما حدث في المطار، فتحت إدارة الشؤون الداخلية (في الشرطة) تحقيقاً لتحديد ما إذا كان سلوك العناصر متوافقاً مع الإجراءات المتبعة".

وكان عشرات الآلاف من الأشخاص في مدريدن، قد تظاهروا، في وقت سابق من اليوم السبت، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي تراجعت مكانته بسبب سلسلة من فضائح الفساد التي طالت حزبه السياسي. ووفقًا للمنظمين، شارك في المظاهرة نحو 80 ألف شخص، بينما قدرت السلطات الإسبانية العدد بنحو 40 ألفًا. وشهدت المسيرة، التي أُطلق عليها اسم "مسيرة الكرامة" ونظمتها منظمات المجتمع المدني الإسباني، حشودًا غفيرة تلوح بالأعلام الإسبانية وتحمل لافتات كُتب عليها شعارات مثل "استقيل من المافيا الاشتراكية".