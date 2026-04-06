أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن مضيق هرمز لا يمكن أن يكون رهينة لأي دولة، مشددًا على أن حرية الملاحة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي تسوية للصراع.

وأوضح قرقاش أن ضمان المرور الآمن عبر المضيق يجب أن يكون عنصرًا ثابتًا في أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، محذرًا من أن أي وقف لإطلاق النار لا يعالج البرنامج النووي الإيراني وقدراتها في الصواريخ والطائرات المسيرة قد يؤدي إلى شرق أوسط أكثر خطورة وتقلبًا.

كما أشار إلى أن الإمارات تدعم إنهاء الحرب، لكنها تؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل يعالج جذور التوتر في المنطقة.