في ظل الجمود في المفاوضات: إيران أطلقت اليوم (الاثنين) تهديدًا جديدًا ضد الولايات المتحدة، وذلك على خلفية إعلان الرئيس دونالد ترامب عن المشروع الخاص لإنقاذ السفن التي تعطلت في مضيق هرمز. "لن تغادر أي سفينة مضيق هرمز دون إذننا، وأي تدخل أمريكي يُعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار"، جاء في بيان من طهران.

إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، كتب الليلة في حسابه على منصة X: "تحذير! كل تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد في مضيق هرمز سيُعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار. مضيق هرمز والخليج الفارسي لن يُدارا عبر التصريحات المنفصلة عن الواقع التي يطلقها ترامب! لا أحد سيصدق سيناريوهات لعبة الاتهامات!".

https://x.com/i/web/status/2051062057319961039 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

قائد مقر خاتم الأنبياء، الجنرال علي عبد اللهي، أضاف: "نحن نعلن لجميع السفن التجارية وناقلات النفط أن تتجنب أي عبور دون تنسيق مع القوات المسلحة المنتشرة في مضيق هرمز. نحن نحافظ على أمن مضيق هرمز ونديره بكل القوة المتوفرة لدينا. نحن نحذر أن الجيش الأمريكي وجميع القوات المسلحة الأجنبية سيتعرضون للهجوم إذا كانت لديهم نية الاقتراب والدخول إلى مضيق هرمز".

مصدر مطلع على التفاصيل قال لقناة i24NEWS عن النشاط المتوقع: "العملية الأمريكية ستبدأ خلال ساعات قليلة، لن يكون هناك مرافقة لصيقة للسفن التي سترغب بمغادرة منطقة سفن البحرية الأمريكية، بل سيكون هناك تواجد أمريكي لحماية السفن".

وفقًا للتقرير في "وول ستريت جورنال"، الخطة الأمريكية التي يتحدث عنها ترامب ستشمل من بين أمور أخرى، اكتشاف الألغام ونقل هذه المعلومات إلى السفن العابرة في المضيق حتى تتمكن من تجنب الخطر. مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى اقتبستهم الصحيفة أشاروا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحددوا المسارات الأكثر أمانًا للملاحة – وأن الإدارة الأمريكية تطلب دعم دول أخرى لتوفير معلومات تساعد في تحديد هذه المسارات الآمنة.

وكما هو معلوم، أعلن ترامب الليلة على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social أنه ابتداءً من الغد ستبدأ الولايات المتحدة "بمشروع تحرير سفن الدول الأجنبية من هرمز". وأرسل أيضاً رسالة إلى إيران: "سنتعامل بالقوة مع من يعرقلنا".

"دول من جميع أنحاء العالم، التي تكاد جميعها غير متورطة في الصراع في الشرق الأوسط الذي يحدث بشكل علني وعنيف أمام أعين الجميع، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها المحتجزة في مضيق هرمز، في شأن لا علاقة لها به – فهي في النهاية أطراف محايدة وبريئة"، كتب، "لصالح إيران، الشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول أننا سنرافق سفنها بأمان خارج هذه الممرات المائية المحصورة، لكي تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وبطريقة سليمة".

وأضاف: "هذه سفن من مناطق في العالم ليست متورطة بأي شكل مما يحدث حالياً في الشرق الأوسط. وجهت مندوبي لإبلاغهم أننا سنبذل قصارى جهدنا لإخراج سفنهم وطاقمها بأمان من مضيق هرمز. في جميع الحالات، أشاروا إلى أنهم لن يعودوا حتى يصبح المنطقة آمنة للملاحة ولكل شيء آخر".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، محمد إسحاق دار، أجرى مساء أمس مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. وجاء في البيان أن المكالمة ركزت على الوضع الإقليمي وعلى الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وجاء أيضاً أن "عراقجي أعرب عن تقديره لباكستان على دورها البنّاء وعلى جهود الوساطة الصادقة بين الجانبين".

أكد وزير الخارجية الباكستاني مرة أخرى التزام باكستان المستمر بتعزيز المشاركة البنّاءة، مشيراً إلى أن الحوار والدبلوماسية هما الطريق الوحيدة والممكنة لحل القضايا بطرق سلمية ولتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وما بعدها.