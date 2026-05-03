أكد مقر الرئيس الإسرائيلي اليوم (الأحد) أن الرئيس الإسرائيلي من المتوقع أن يسافر إلى زيارته في أمريكا اللاتينية في الأيام القريبة القادمة على متن طائرة مُستأجرة – وليس على متن "جناح صهيون"، بعد أن قام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية "بحجز" الطائرة. يأتي ذلك استمرارًا لما نشره المراسل السياسي غاي عزرئيل، بأنه من المحتمل أن يتم تلقي دعوة من البيت الأبيض لقمة بين رئيس الحكومة نتنياهو ونظيره اللبناني عون في واشنطن.

مكتب هرتسوغ أوضح أنه: 'تم اتخاذ القرار بعدم السفر بجناح تسيون بسبب رد مكتب رئيس الحكومة، والذي أفاد بأن جناح تسيون لديه رحلة محتملة مخطط لها قد تتزامن مع رحلة الرئيس الإسرائيلي"

"حجز" الطائرة الحكومية يتماشى كما ذكر مع نية البيت الأبيض دعوة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن. الإدارة الأمريكية تستعد لعقد قمة تاريخية بين نتنياهو ورئيس لبنان، جوزيف عون، التي قد تُعقد في البيت الأبيض في أسبوع 11 مايو. الرئيس دونالد ترامب أعرب عن تفاؤل كبير بشأن اللقاء، الذي يهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار بين البلدين.

بينما ينتظرون في إسرائيل الدعوة الرسمية التي ستمهد الطريق لرحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيُقلع الرئيس هرتسوغ يوم الأربعاء القادم في زيارة رسمية وتاريخية إلى أمريكا الوسطى على متن طائرة مستأجرة. ستتضمن الزيارة محطة أولى من نوعها لرئيس إسرائيلي في بنما للقاء الرئيس خوسيه راؤول مولينو، ومن هناك سيواصل هرتسوغ إلى كوستاريكا لتمثيل إسرائيل في مراسم تنصيب الرئيسة المنتخبة، لورا فرنانديز دلغادو.

الزيارة السياسية تهدف إلى تعزيز العلاقة مع بنما وكوستاريكا، اللتين تُعتبران صديقتين مقربتين وداعمتين بارزتين لإسرائيل. اللقاء مع رئيس بنما هو استمرار مباشر للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين القادة في المنتدى الاقتصادي في دافوس، حيث تم الاتفاق على تعميق العلاقة الاستراتيجية والتعاون المشترك. بالإضافة إلى اللقاءات السياسية مع قادة المنطقة، من المتوقع أن يلتقي الرئيس هرتسوغ مع الجاليات اليهودية المحلية.