إدارة ترامب تعلن رسميًا صفقة لتطوير الجيش التركي بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار

أعلنت إدارة ترامب اليوم (الجمعة) رسميًا للكونغرس عن نيتها بيع عشرات محركات النفاثة بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار لتركيا، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

كما يتبين أن إدارة ترامب كانت تخطط للمضي قدمًا في عملية البيع على الرغم من معارضة بعض المشرعين بشأن امتلاك تركيا لأنظمة الدفاع الروسية التي تم شراؤها في عام 2019.

فاجأ رئيس الولايات المتحدة أمس عندما كشف أن تركيا كانت قريبة من الانضمام إلى المواجهة مع إيران، ولكن حسب قوله، اختار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في النهاية البقاء خارج المعركة بناءً على طلب شخصي منه.

في الوقت نفسه، واصل ترامب الإشادة بالزعيم التركي وحتى ألمح إلى خطوات مستقبلية قد تعزز بشكل كبير القدرات العسكرية لأنقرة – تطورات تثير القلق في إسرائيل.

في مستهل اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض، تحدث ترامب عن المحادثات التي أجراها مع أردوغان خلال التوترات الإقليمية. وقال الرئيس الأمريكي: "أنا أحبه. إنه صديقي. وقد بقي خارج الحرب". وأضاف: "كما تعلمون، كان مرشحًا بارزًا للدخول في الحرب مع إيران".

ترامب أضاف أن موقف أردوغان من إسرائيل ليس إيجابياً، لكنه قال إن ذلك لم يمنعه من تلبية طلبه. وقال"هو ليس من كبار المعجبين بإسرائيل، كما تعلمون. طلبتُ منه أن يبقى خارج (الحرب)، وبقي خارجها".