وأضاف: "أولاً، فيما يخص إيران: أجريتُ محادثة ممتازة مع الرئيس ترامب. إنه يمارس ضغوطاً قوية جداً على إيران، اقتصادياً وعسكرياً. ونحن نعمل بتعاون كامل".وأكد على أن "الوضع مماثل في لبنان" وقال: "لقد بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن حزب الله يحاول تخريبها". وشدد على أن "لدينا كامل الحرية في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة. لقد هاجمنا أمس واليوم. ونحن عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع تابعة لحزب الله في المنطقة التي أُطلقت منها صواريخ على شمال إسرائيل يوم الخميس، في انتهاك لوقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران. وقال في كلمة مصورة، "نعمل بتعاون كامل مع ترامب لممارسة الضغوط على طهران". أما في الملف اللبناني، قال نتنياهو في أول تصريح له بعد تمديد وقف إطلاق النار مع بيروت "بدأنا مساراً للتوصل إلى سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن حزب الله يحاول تقويض ذلك".

وأعلن ترامب بعد جلسة تفاوض لبنانية إسرائيلية في واشنطن الخميس تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، لكن حزب الله اعتبر من خلال نائبه في البرلمان علي فياض أن التمديد "لا معنى له" في ضوء "الأعمال العدائية" المستمرة.كما أضاف فياض في بيان أن "كل اعتداء إسرائيلي ضد أي هدف لبناني، مهما تكن طبيعته، يعطي الحق.. بالرد المتناسب". وقُتل شخصان الجمعة جراء غارة إسرائيلية على بلدة تولين في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة.