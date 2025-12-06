من منتدى الدوحة 2025: "الدوحة ستعلن قريبا عن حزمة جديدة من مشروعات الدعم المخصّصة للبنان سياسيا واقتصاديا

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، على أن"الدوحة ستعلن قريباً حزمة جديدة من مشروعات الدعم المخصّصة للبنان، مشيرا إلى بلاده ستستمر في دعم لبنان سياسياً واقتصادياً، جاءت تصريحات أمير قطر، خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، ونائب رئيس الوزراء، طارق متري، عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2025.

وفي السياق اعرب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام ، عن حرص بلاده على "بناء أفضل العلاقات بين البلدين"، معرباً عن تقديره لـ"الدعم المتواصل الذي تقدّمه قطر للبنان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية"، وشدد على أن "الدور الذي تؤديه الدوحة في مساندة جهود الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته الشرعية"، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني "يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءاً من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال"، حسبما ينص اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، التزام حكومته بالمضيّ قدماً في تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، معرباً عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة "تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلّها، داعياً دولة قطر إلى مواصلة دورها الحيوي في دعم هذا المسعى وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في جنوب لبنان".

وفاقمت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر 2023 الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، وأسفرت عن دمار طال معظم مناطق البلاد خاصة الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، متسببةً في خسائر وأضرار تُقدّر بنحو 14 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي.

جدير بالذكر أن لبنان واجه على مدى السنوات أزمة اقتصادية حادّة، وقد تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار منذ عام 2020.