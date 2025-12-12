وزير الخارجية اللبناني يتهم إيران بتأجيج عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

أدان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بشكل قاطع دور إيران في لبنان والشرق الأوسط، واصفاً سياساتها بأنها "مصدر لعدم الاستقرار الإقليمي". ووصف نفوذ طهران بأنه "سلبي للغاية، سواء على الساحة اللبنانية أو في ميزان القوى الإقليمي". وعلى الرغم من كونه على رأس حكومة موالية للغرب بشكل واضح، يؤكد رجي أن "بيروت لا تغلق باب الحوار مع إيران. إلا أن هذا الانفتاح يبقى مشروطاً بمطلبين رئيسيين، وقف تمويل منظمة غير شرعية في لبنان" - في إشارة مباشرة إلى حزب الله - وإنهاء جميع أشكال التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد.

جاءت تصريحات رجي في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، ويعتقد وزير الخارجية اللبناني أن ترسانة حزب الله لم تحقق أهدافها المعلنة. ووفقاً له، فإن هذه الأسلحة لم تدعم غزة بشكل فعال ولم تضمن حماية لبنان من التهديدات الخارجية. وعلى الرغم من هذا التقييم، فإن الحركة الشيعية، بحسب راجي، ترفض تسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية.وعلى الصعيد الأمني، كشف الوزير أن "عدة دول عربية حذرت بيروت من وجود خطط إسرائيلية لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان. وأمام هذا الخطر، تُعطي السلطات اللبنانية الأولوية للقنوات الدبلوماسية لمنع استهداف البنية التحتية للدولة".

وفي معرض رده على مسألة إجراء محادثات محتملة مع إسرائيل، أوضح يوسف رجي أن "لبنان لا يُجري مفاوضات تقليدية، بل يسعى إلى إعادة إرساء إطار هدنة، وهو ما يعتبره السبيل الوحيد لاحتواء التوترات دون فتح جبهة سياسية أو عسكرية جديدة".