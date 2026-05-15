قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرالأمن يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، مساء اليوم الجمعة، "بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، نفّذ الجيش الإسرائيلي للتو غارة في غزة استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر عز الدين الحداد"

وأكد البيان على أن"الحداد كان مسؤولاً عن قتل واختطاف وإلحاق الأذى بآلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، احتجز رهائننا في أسر وحشي، ووجّه عمليات إرهابية ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تفكيك حماس ونزع سلاح قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ينفذ، فعلياً سياسة الحكومة المتمثلة في عدم التسامح مع التهديدات وإحباط مخططات أعدائنا استباقياً. سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الألأول من عام 2023".