فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير من دخول أراضيها

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، مُشيرًا إلى "تصرفات غير مقبولة من جانب وزير الأمن القومي الإسرائيلي تجاه مواطنين فرنسيين وأوروبيين مشاركين في أسطول "الصمود العالمي".

وقال وزير الخارجية الفرنسي في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "اعتبارًا من اليوم، مُنع إيتامار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية". وأكد جان نويل بارو على أن "هذا القرار يأتي على خلفية سلوك الوزير الإسرائيلي تجاه ركاب الأسطول المؤيد للفلسطينيين، مُوضحًا أن "باريس "ترفض تصرفات الأسطول"، التي تعتبرها عديمة الجدوى دبلوماسيًا، ومن شأنها أن تُثقل كاهل الخدمات القنصلية الفرنسية". ومع ذلك، صرّح الوزير الفرنسي بأن "فرنسا "لا يُمكنها التسامح مع تهديد أو ترهيب أو إساءة معاملة المواطنين الفرنسيين بهذه الطريقة، لا سيما من قِبل مسؤول حكومي".

وأشار جان نويل بارو إلأى أن "الأفعال المنسوبة إلى إيتامار بن غفير قد استنكرها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والسياسيين الإسرائيليين". كما اتهم الوزير الإسرائيلي بالإدلاء مراراً وتكراراً "بتصريحات وأفعال صادمة"، فضلاً عن "التحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين".

وفي الختام، دعا جان نويل بارو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مماثلة على الوزير الإسرائيلي، معرباً عن دعمه لموقف إيطاليا في هذا الشأن.