الجيش الإسرائيلي طالب برد عسكري قاسٍ في لبنان.. لكن القيادة السياسية أوقفت التصعيد

طلب الجيش الإسرائيلي الرد بقوة على انتهاك خطير من قبل حزب الله، الذي لا يمكن حتى الآن نشر تفاصيله، لكن المستوى السياسي أوقف الخطة العملياتية - على ما يبدو نتيجة ضغط أمريكي، هذا ما نشره هذا المساء (الأربعاء) المراسل العسكري للقناة العبرية يوسي يهوشع.

تجري حالياً مناقشات في جهاز الأمن وعلى المستوى السياسي، بمشاركة رئيس الحكومة، بهدف الموافقة على توسيع الرد العسكري.

في جهاز الأمن يتزايد الإحباط من السياسة الحالية ومن أداء الجيش اللبناني على الأرض. الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي اليوم وُصف بأنه بسيط وغير مهم، حيث امتنع الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ هجوم كبير أيضًا الأسبوع الماضي، بعد اشتباك لمقاتلي وحدة إيجوز في منطقة علي طاهر والتي أُصيب خلالها جنود.