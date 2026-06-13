رئيس الوزراء اللبنانبي يطالب حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران

قال رئيس حكومة لبنان نواف سلام، في مقابلة مع وكالة "رويترز"،إنه "على حزب الله أن يكون أسرع منا، أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن"، وطلب من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

ومن المقرر أن تستأنف هذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية، في 22 يونيو/حزيران) الجاري.\

وقال مصدر لبناني مطلع على المحادثات لـ"رويترز" إن طهران غضبت من قرار بيروت التفاوض بشكل مستقل مع إسرائيل، والذي اعتبرته حرماناً لإيران من ورقة تفاوضية رئيسية في مواجهتها مع واشنطن.

ويطالب لبنان بوقف إطلاق نار دائم كأساس للمفاوضات التي تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل وعودة مئات الآلاف من المدنيين النازحين، تحت إشراف الجيش اللبناني. من جهتها، تريد إسرائيل تفكيك حزب الله كقوة عسكرية، على الأقل في جنوب لبنان، وإثبات زوال قوته قبل التخلي عن الأراضي المحتلة.