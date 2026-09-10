خاص: هل تملك حماس فعلا أسلحة لم تتوقعها إسرائيل؟

يعتقد كثيرون أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، التي قال فيها إن عسكرة حماس كانت تفوق استيعابنا، لذا فإن تجريدها من السلاح لن يكون أمرا سهلا، كانت تعبر عن واقع معقد لم تكن الولايات المتحدة ولا حتى إسرائيل، تعرفه جيدا، لكن الحقيقة أن حماس بنت كل هذه القوة تحت أنف ومتابعة ومراقبة إسرائيل وأجهزتها الأمنية.

كلمات كوشنر أتت بعد لقاء عقده في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحضور مسؤولين عسكريين بينهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) والذي طرح أمام كوشنر معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس تمتلك الكثير من الأسلحة. كما كشفت صحيفة هآرتس مؤخرا.

في اليومين الماضيين نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية قصف فيها منازل بدعوى أنها مخازن أسلحة لحماس والجهاد الإسلامي، في إطار عملية تشير إلى أن الحركة لا زالت تملك الكثير من الأسلحة.

مصادر من فصائل فلسطينية قالت لـ i24news، إن بعض الأهداف التي قصفت تعود لمنازل تجار أسلحة أو منازل كان أسفلها مخارط كان تم قصفها سابقا خلال الحرب.

المصادر أكدت أن حماس وفصائل أخرى لا زالت تمتلك أسلحة لكن غالبيتها عبارة عن سلاح خفيف مثل الكلاشنكوف.

المصادر أشارت إلى أن حماس بعد توقف الحرب جمعت الكثير من الأسلحة التي تعود لعشائر كما أنها اشترت أسلحة من بعض التجار ومن يملكونه ويريدون بيعه لكنها جميعا غير مؤثرة.

المصادر قالت إن حماس وفصائل فلسطينية عادت لتصنيع بعض العبوات الناسفة والقذائف لكنها ليست بنفس القدرات السابقة لأسباب كثيرة أهمها عدم توفر المواد الخام الجيدة اللازمة لمثل هذه العمليات.

تقول المصادر: حماس بنت قوتها العسكرية أمام مرأى عين إسرائيل وقواتها الأمنية، ولسنوات تجاهلت إسرائيل هذه القوة التي كانت تتعاظم لدى الحركة وفصائل أخرى، واليوم تريد إسرائيل محاربة غزة بحجة نزع هذا السلاح، ولكن هل لديها القدرة على ذلك. كما تساءلت.

يكشف سمير المشهراوي القيادي في التيار الإصلاحي المنشق عن فتح، ويقوده محمد دحلان، أن التيار لعب دورا مهما في اقناع حماس والفصائل بتسليم سلاحها لجهة فلسطينية وليس لإسرائيل.

المشهراوي قال في مقابلة سابقة مع قناة الغد التابعة لدحلان، إنه قال لقيادة حماس والفصائل بأن السلاح لم يعد مقدسا وأنه من جلبه يستطيع جلبه مرة أخرى.

تؤكد مصادر لـ i24news، أن الفصائل سيكون لديها القدرة على جلب السلاح وأن المشكلة ليس في جلبه وإنما في التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والعمليات المستمرة والتي كان آخرها اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي معين العرابيد واختطافه من قبل غزة وهي عملية أثارت تساؤلات حول فيما إذا كان من الطبيعي حصر السلاح في مثل هذا الوضع والعمليات المستمرة من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل.

مصادر من الجهاد الإسلامي أكدت أن أمين عام الحركة زياد النخالة أصدر تعميما أنه لن يتم حصر السلاح في ظل الظروف القائمة بغزة. وهو موقف دعمته جهات في حماس التي تربط ذلك باستقرار أمني كامل وتحديد مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.