إشارة من واشنطن: ضوء أخضر أمريكي لتوسيع العملية في بيروت

ذكر مصدر أمريكي اليوم (الإثنين) أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تحدث مع رئيس لبنان عون ومع رئيس الوزراء نتنياهو من أجل دفع خطة تقضي بأن يوقف حزب الله هجماته، وفي المقابل تمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. إلا أن الرئيس عون واجه رداً متملصاً من رئيس البرلمان بري، الذي طالب بأن تتوقف إسرائيل عن إطلاق النار أولاً، رغم أن حزب الله هو الذي بدأ الجولة الحالية في الثاني من مارس\آذار.

موقف الإدارة الأمريكية هو أن حزب الله يعمل بتوجيه من طهران، وأن إيران ترغب في إطالة أمد المواجهة لكي يحسب لها "إنقاذ الوضع". وأوضح المصدر بشكل حازم أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل أن تتحمل هجمات مستمرة ضد مواطنيها، وتشير الإدارة الآن إلى إعطاء الضوء الأخضر لتوسيع العمليات في بيروت.

الإشارة الدراماتيكية من واشنطن تأتي في ظل محادثات السفير يحيئيل لايتر في البيت الأبيض، حيث أوضح أن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار بتلقي الهجمات ويجب أن تغيّر تكتيكها. في الإدارة الأمريكية فهموا أنه لم يعد بالإمكان تقييد الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد أن فشلت جولة المحادثات في البنتاغون وفي إسرائيل أشاروا إلى أن "اللبنانيين لا يفهمون الحدث".

جولة محادثات سياسية مخطط لها ليوم الثلاثاء القادم، لكن إقامتها موضع شك كبير في ظل نية إسرائيل توسيع العملية في الأيام القريبة. الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة مع إيران تخلق لإسرائيل نافذة فرصة ناجحة للتحرك الآن، قبل أن يقيدها اتفاق مستقبلي بين القوى العظمى لاحقًا.