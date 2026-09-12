قمة بريكس: إيران والإمارات ودول أخرى تدعو إلى ضبط النفس إزاء التصعيد في الشرق الأوسط

أعربت مجموعة دول "بريكس" في بيان مشترك، اليوم السبت، عن "قلقها العميق إزاء الحرب في الشرق الأوسط" ودعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع تأييد "نهج متعدد الأطراف يحترم وجهات النظر الوطنية".

ويأتي هذا الإعلان - الذي أُقر في اليوم الأول من القمة السنوية لقادة بريكس في نيودلهي - في وقت استأنفت فيه الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات المتبادلة، وذلك بعد فترة توقف للقتال استمرت معظم شهر أغسطس/آب المنصرم.

وجاء في "إعلان نيودلهي": "نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط... وندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس... وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر"، كما أكد الإعلان مجدداً التزام الدول الأعضاء بالحل السلمي للنزاعات الدولية "من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية". بالإضافة إلى ذلك، أعربت الدول عن قلقها إزاء تزايد "التدابير الأحادية الجانب المتعلقة بالرسوم الجمركية وغير الجمركية" التي تشوّه حركة التجارة، وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران (في ظل الصراع معها) وعلى روسيا (بسبب نزاعها مع أوكرانيا).

وتضم مجموعة بريكس كلاً من إيران والإمارات(الحليفة لواشنطن)، وهو ما كان يُتوقع أن يجعل التوصل إلى توافق حول بيان مشترك مهمة صعبة للغاية بالنسبة لنيودلهي، الدولة المضيفة للقمة.

تضم مجموعة بريكس كلاً من: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، ودولة الإمارات العربية المتحدة.