كشفت دراسة جديدة أعدّها باحثون من جامعة تل أبيب عن استمرار الارتفاع المقلق في أعداد الأطباء الذين يغادرون إسرائيل لفترات طويلة، إذ غادر نحو 1,370 طبيبًا البلاد خلال الأعوام 2023–2025، بزيادة بلغت 94% مقارنة بالفترة الموازية قبل عقد من الزمن.

وأشارت الدراسة إلى أن المغادرة طالت مختلف التخصصات الطبية، مع نسب مرتفعة بصورة خاصة بين أطباء الأطفال، والعيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة، والعناية المركزة، والطب الباطني. كما أظهرت ارتفاعًا واضحًا في نسبة الأطباء ذوي الخبرة الذين غادروا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأعد الدراسة البروفيسور إيتاي أتر من كلية كولر للإدارة ورئيس منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية، والبروفيسور ناتاي برغمان، رئيس كلية برغلاس للاقتصاد، ودورون زامير، طالب الدكتوراه في كلية كولر للإدارة، وجميعهم من جامعة تل أبيب. واعتمدت الدراسة على مشروع «إتاحة المعلومات للباحثين» التابع لدائرة الإحصاء المركزية، من خلال مطابقة بيانات سجل السكان وسجل التعليم وملف تراخيص المهن.

ارتفاع حاد خلال ثلاث سنوات

بحسب الدراسة، غادر إسرائيل لمدة لا تقل عن سنة نحو 416 طبيبًا في عام 2023، و530 طبيبًا في عام 2024، ونحو 419 طبيبًا في عام 2025. ووصفت الدراسة رقم عام 2025 بأنه تقدير أولي لم يُحسم نهائيًا بعد.

وتُظهر هذه الأرقام زيادة بنسبة 94% مقارنة بالأعوام 2013–2015، حين غادر إسرائيل 705 أطباء فقط خلال الفترة ذاتها.

ومن أبرز المؤشرات التي أثارت قلق الباحثين ارتفاع عدد الأطباء الأكبر سنًا والأكثر خبرة بين المغادرين. فقد غادر 281 طبيبًا في سن 45 عامًا فما فوق خلال الأعوام 2023–2025، أي أكثر من 20% من مجموع الأطباء الذين غادروا البلاد، أو طبيب واحد من كل خمسة. وللمقارنة، بلغت نسبة الأطباء المخضرمين بين المغادرين خلال العقد السابق نحو 14% فقط، أي طبيب واحد من كل سبعة.

التخصصات الأكثر تضررًا

وأظهر التقسيم بحسب التخصصات أن 215 طبيبًا باطنيًا غادروا إسرائيل خلال السنوات الثلاث، بما يعادل 3.9% من مجموع أطباء الباطنية في البلاد. كما غادر 188 جرّاحًا، بنسبة 6%، و116 طبيبًا من تخصصات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، بنسبة 6.2%.

وشملت الأرقام أيضًا:

• 98 طبيبًا في تخصصات مساندة، بينها التخدير والأشعة والطب المرضي، بنسبة 3.9%.

• 94 طبيب أطفال، بنسبة 6.2%.

• 81 طبيبًا في طب الأسرة والطب المجتمعي، بنسبة 2%.

• 72 طبيبًا نسائيًا، بنسبة 4%.

• 51 طبيبًا نفسيًا، بنسبة 3.2%.

• 39 طبيبًا في العناية المركزة والطب الطارئ، بنسبة 4.7%.

وعند التركيز على الأطباء الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، سجلت تخصصات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة أعلى نسبة مغادرة، إذ شكّل المغادرون 9.4% من إجمالي الأطباء في هذه الفئة العمرية. تلاهم الجرّاحون دون سن الستين، بنسبة مغادرة بلغت 8.8%، ثم أطباء الأطفال بنسبة 6.4%.

تل أبيب في صدارة المناطق

جغرافيًا، تصدّر لواء تل أبيب قائمة المناطق التي شهدت مغادرة أطباء، حيث غادره 429 طبيبًا بين عامي 2023 و2025، بما يعادل 5.4% من أطباء اللواء، و7.4% من الأطباء فيه الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

وجاء لواء المركز بعد تل أبيب مع 290 طبيبًا غادروا خلال الفترة ذاتها، يليه لواء حيفا مع 190 طبيبًا، ثم القدس مع 132 طبيبًا، والجنوب مع 125 طبيبًا.

وبيّنت الدراسة كذلك أنه حتى بعد احتساب الأطباء الإسرائيليين الذين عادوا إلى البلاد، خسرت إسرائيل صافي 509 أطباء خلال عامي 2023 و2024، بمعدل يقارب 255 طبيبًا سنويًا. وهذا الرقم يقارب خمسة أضعاف متوسط الخسارة السنوية خلال الأعوام 2010–2019، الذي بلغ صافيًا سلبيًا قدره 54 طبيبًا سنويًا.

تحذير من انعكاسات صحية بعيدة المدى

وحذّر الباحثون من أن تصاعد هجرة الأطباء ذوي الخبرة قد يؤثر في جودة الخدمات الطبية وفي تدريب الأجيال الجديدة من الأطباء. وأكدوا أن الخطر لا يكمن في عدد المغادرين الحالي فحسب، بل في احتمال استمرار الظاهرة وتفاقمها، ما يستدعي التعامل المبكر مع العوامل التي تشجع الهجرة وتوفير ظروف تساعد على إبقاء الكفاءات الطبية الضرورية في إسرائيل.

وشدد فريق البحث على أن إقامة الطبيب خارج إسرائيل لمدة سنة لا تعني بالضرورة مغادرته النهائية، إذ يسافر كثير من الأطباء لفترات طويلة بهدف التخصص أو التدريب أو البحث العلمي، ويُتوقع أن يعود قسم منهم لاحقًا. لكن الارتفاع الكبير في عدد الأطباء المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة يشكل، بحسب الدراسة، مؤشرًا مقلقًا؛ إذ قد تتحول إقامة بدأت كتدريب مؤقت إلى قرار بالبقاء في الخارج.

وأضاف الباحثون أن ارتفاع نسبة الأطباء المخضرمين وذوي الخبرة بين المغادرين يعزز المخاوف، لأن احتمال أن تكون مغادرتهم مرتبطة فقط باحتياجات التدريب أو التأهيل المهني يبدو أقل.

وقال البروفيسور إيتاي أتر في تلخيصه للدراسة: «منذ عام 2023، تخسر دولة إسرائيل أفضل كوادرها. لكل واحد منا أفراد عائلة ينتظرون عملية جراحية أو علاجًا طبيًا آخر. إن مغادرة ما يقرب من 1,400 طبيب تُترجم مباشرة إلى فترات انتظار أطول، وعلاج طبي أقل فاعلية، وفي النهاية إلى ضرر كبير بجودة حياتنا. وإذا استمر هذا الاتجاه، لا سمح الله، فإن الخشية من إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بقدرة إسرائيل على الصمود ستزداد».