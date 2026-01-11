بنغلادش تُفاجئ واشنطن: استعداد للمشاركة في قوة دولية محتملة بقطاع غزة

أفادت وكالة رويترز، فجر الأحد، أن بنغلادش أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في المشاركة ضمن القوة الدولية التي يُخطط لنشرها في قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وترتيبات ما بعد الصراع.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن الحكومة البنغلادشية أن المشاركة في هذه القوة تُعد «مصلحة وطنية» لبنغلادش، في إشارة إلى استعدادها للانخراط في قوة الاستقرار الدولية التي يجري بحث تشكيلها. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع الأمريكية بشأن هذا الإعلان.

قوة استقرار دولية ضمن خطة ترامب

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة “العشرين نقطة” التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنص على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF)، تضم الولايات المتحدة ودولًا عربية ودولًا أخرى.

وبحسب الخطة، ستتولى القوة مهام تأمين الحدود، ودعم تدريب قوات شرطة فلسطينية محلية، والتنسيق الأمني داخل القطاع، في مرحلة انتقالية تهدف إلى منع عودة الفوضى أو الجماعات المسلحة.

تحفّظات إسرائيلية على الخطة

وفي نوفمبر الماضي، حذّر مسؤول أمني إسرائيلي من أن الجيش الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي) يضع خططًا عملياتية لاحتمال استئناف القتال في قطاع غزة، في ظل ما وصفه بـ”غياب خطة أمريكية واضحة لتجريد حركة حماس من سلاحها”.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام خيارين: المضي في الخطة الأمريكية لتشكيل قوة دولية، أو العودة إلى العمليات العسكرية المباشرة داخل القطاع، إذا لم تُعالج المخاوف الأمنية الأساسية.