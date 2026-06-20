انتقادات في إسرائيل ضد ترامب: "لا يفهم أي أيديولوجيا يواجه"

في حين أن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هي الامتناع عن مهاجمة الرئيس الأمريكي ترامب بشكل شخصي - وبالتأكيد ليس كما حاول نائب الرئيس الأمريكي فانس الادعاء - فإن وزراء الكابينيت يتحفظون جدًا في أقوالهم. في الوقت نفسه، في محادثات مغلقة في إسرائيل، يُسمع انتقاد شديد للموقف الذي يتبناه ترامب وقادة المفاوضات فيما يتعلق بإيران وحزب الله. ويقول الخبراء إن الأمريكيين يجدون صعوبة في فهم الأيديولوجية التي يواجهونها في المفاوضات.

"يمكن تلخيص ذلك بجملة واحدة"، قال أحد المصادر، "ترامب لا يتحدث الشيعية". وبحسبه، فإن الرئيس الأمريكي وفريقه لا يفهمون ما الذي يدفع صناع القرار في طهران وحزب الله. مصدر آخر قال لنا بشكل تصويري: "هو يمسح الحمص بالتورتيا".

يجدر الإشارة إلى أن الافتراض الأساسي بطبيعة الحال في إسرائيل هو أن الإيرانيين يرغبون في استغلال هذا الاتفاق من أجل تعزيز قوتهم الاقتصادية والعسكرية، وهم بنفس الوقت لا يقدمون تقريبًا أي ضمانات بخصوص البرنامج النووي، ويوسعون نفوذهم في المنطقة عبر حزب الله وغيرها من التنظيمات المسلحة.