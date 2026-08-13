أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، أن جهة غير معروفة تمكنت من اختراق حسابه على منصة "إكس" وحذف منشور كان قد نشره قبل يوم، وتضمن انتقادات حادة للعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال سلام إنه أعاد نشر البيان بعد اكتشاف اختراق حسابه، موضحًا أنه لم تتضح حتى الآن هوية الجهة التي دخلت إلى الحساب، كما لم تُقدم أدلة تربط الحادث بإسرائيل أو بأي طرف آخر.

وكان المنشور الأصلي قد نُشر الأربعاء، وتطرق فيه سلام إلى العمليات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، بينها المنصوري وزوطر الشرقية وكفر تبنيت.

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واتهم رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل بتنفيذ «هجمات وتوغلات وأعمال تجريف وتدمير منهجي» طالت، بحسب وصفه، منازل وأحياء سكنية وبنى تحتية ومبانٍ حكومية ودور عبادة، معتبرًا أن هذه الأعمال تمثل «انتهاكًا خطيرًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

كما رفض سلام التبرير الإسرائيلي القائل إن بعض عمليات التدمير تستهدف بنى عسكرية، معتبرًا أن اعتبار القرى والبلدات ومبانيها ومرافقها العامة «منشآت عسكرية» لا يمكن أن يشكل مبررًا لتدميرها أو تهجير سكانها ومنعهم من العودة.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وأمن سكانه وحق أهالي الجنوب في العودة إلى أراضيهم وإعادة بناء قراهم ليست مواضيع قابلة للتفاوض.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، نُشر المنشور للمرة الأولى في 12 أغسطس عند الساعة 17:24، قبل أن يعيد سلام نشره في اليوم التالي عقب اكتشاف حذفه من حسابه.