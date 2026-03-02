سقوط صاروخ في بئر السبع: 15 إصابة وفيديو يوثق اللحظات الأولى

أصيب 15 شخصًا بجروح نتيجة سقوط صاروخ إيراني اليوم (الاثنين) في بئر السبع. أُصيب رجل يبلغ من العمر نحو 35 عامًا بجروح متوسطة نتيجة شظية في رأسه، وأصيب 14 آخرون بجروح طفيفة، ونُقل جميعهم إلى مستشفى سوروكا. في الوقت الحالي لا توجد مخاوف من وجود محتجزين، لكن عمليات التمشيط في المكان لا تزال مستمرة.

في مستشفى سوروكا أفادوا أنه تم إعلان حالة طوارئ من الدرجة الأولى وأن جميع الطواقم في جميع المجالات والقطاعات مستعدين وجاهزين لاستقبال جميع الجرحى.

قال مسعف نجمة داوود الحمراء دفير بن زئيف: "تلقينا العديد من البلاغات في مركز 101 التابع لنجمة داوود الحمراء عن سقوط شظايا في الحي. عندما وصلنا، رأينا شارعًا فيه دمار وأضرار في واجهات البيوت، وخرج إلينا جرحى وهم خائفون ويعانون من إصابات طفيفة بسبب الشظايا. قمنا بإنشاء منطقة تجميع منظمة من أجل إجراء فرز سريع ونقل المصابين إلى المستشفيات بأكثر طريقة فعّالة."