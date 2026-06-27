بعد يوم من توقيع الاتفاق التاريخي بين إسرائيل ولبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمرا صحفي، مساء اليوم السبت، ووصف الاتفاق بأنه "اتفاق ضخم"، وأشار إلى أنه "يمثل ضربة قوية لإيران وحزب الله".

وقال نتنياهو ردا على سؤال قناة i24NEWS إن "أعتزم تشكيل حكومة تمثل شعباً واسعاً، ولن أقاطع أحداً، فالجميع مدعوون للانضمام، ومن يرغب في ذلك عليه الموافقة على المبادئ. أمامنا الكثير لنفعله بعد إزالة التهديد الوجودي الإيراني، وستتمكن حكومة وحدة وطنية واسعة من جني ثمار ذلك: الاتفاقات السياسية"، وتابع"سنواصل تدمير البنى التحتية لحزب الله وأمامنا الكثير لإنجازه"، وأضاف"سنعيد الهدوء إلى الحدود مع لبنان" وعرض نتنياهو خريطة للمنطقة قائلا "اعترضتُ على فرض انسحاب علينا، فقد اتفقت إسرائيل ولبنان على منطقتين تجريبيتين قرب الخط الأصفر، يسيطر عليهما الجيش اللبناني

وأفاد أن "الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان" وذكر أن"حزب الله لم يحصل على الدعم الذي وُعد به من قبل طهران"، وقال "هذه رسالة إلى إيران - لقد خرجتم من اللعبة، ونحن أيضاً نكسر محورهم السياسي". وشكر الفريق الإسرائيلي الذي حضر المحادثات، بمن فيهم سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، كما شكر الشعب اللبناني قائلاً: "لقد أظهرت حكومة وشعب لبنان شجاعةً كبيرة".