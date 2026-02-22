من النيل إلى الفرات… تصريحات السفير الأمريكي تثير عاصفة إدانات

أثارت تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، موجة واسعة من الانتقادات في العالمين العربي والإسلامي، بعد مقابلة إعلامية تناولت ما يُعرف بـ"الأرض الموعودة" والحدود التاريخية لإسرائيل وفق النصوص الدينية.

وجاءت التصريحات خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، حيث طُرح سؤال حول ما إذا كان لإسرائيل حق تاريخي في أراضٍ تمتد “من نهر مصر إلى نهر الفرات”. ورد هاكابي بأنه سيكون “مقبولًا” إذا سيطرت إسرائيل على كامل المساحة المذكورة، قبل أن يشير لاحقًا إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى توسيع حدودها الحالية.

التصريحات قوبلت بإدانات رسمية. فقد وصفت السعودية كلام السفير بأنه “خطير وغير مسؤول” ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها المساس بسيادة الدول ووحدة أراضيها. كما شددت مصر على أن “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أي أرض عربية أخرى”، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

وأعربت الأردن عن رفضها لأي طرح يمس بسيادة دول المنطقة، فيما دانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التصريحات، معتبرتين أنها لا تنسجم مع الموقف الرسمي المعلن للولايات المتحدة، وتحمل طابعًا استفزازيًا قد يزيد من حدة التوتر الإقليمي.

يأتي الجدل في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار الجمود في العملية السياسية الفلسطينية، ما يضفي حساسية إضافية على أي تصريحات تتعلق بالحدود والسيادة في الشرق الأوسط.