كشفت تقارير إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية رصدت خلال الأشهر الأخيرة استعدادات متزايدة من جانب البحرية التركية، شملت تدريبات عسكرية وتكثيف الحضور في البحر المتوسط ومناطق تنشط فيها البحرية الإسرائيلية.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تصنف هذه التحركات على أنها "احتمال لتحول محتمل"، ما يعني رفع مستوى الجاهزية العملياتية والاستراتيجية تحسبًا لسيناريو مواجهة عسكرية مع تركيا.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، خصوصًا على خلفية التطورات في سوريا. وقبل نحو أسبوعين، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مطار الضهور في سوريا، بعد رصد استعدادات للجيش التركي لنشر قوات في القاعدة.

وبعد أيام، أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين أبلغوا الولايات المتحدة بأن تركيا كانت تستعد لنشر رادار في المطار، في خطوة اعتبرتها إسرائيل قادرة على التأثير في توازن القوى الإقليمي.

ووفق مسؤولين مطلعين على الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة، لم تحدد إسرائيل موعدًا متوقعًا لوصول الأنظمة التركية إلى سوريا، لكنها أشارت إلى مطار يقع على بعد نحو 70 كيلومترًا من الحدود التركية باعتباره موقعًا محتملًا لنشرها.

ورغم رفع مستوى الاستعداد، تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل لا تسعى إلى تحويل تركيا إلى عدو مباشر. وقال مصدر في المؤسسة الأمنية إن قنوات اتصال سرية لا تزال قائمة بين البلدين لنقل الرسائل والعمل على منع الاحتكاك والتصعيد.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمالات جديدة في العلاقة مع أنقرة، مع محاولة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتجنب تحول التوتر المتزايد إلى مواجهة عسكرية مباشرة.