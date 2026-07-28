دبلوماسيون إقليميون لـi24NEWS: هناك تقدم في حل الأزمة في هرمز

على خلفية لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في البيت الأبيض، يقول دبلوماسيان إقليميان لقناة i24NEWS إن هناك تقدماً كبيراً في محاولة إيجاد حل للأزمة المحيطة بمضيق هرمز، وذلك حسبما أفاد عاميحاي شتاين.

وفقًا لما ذكره الدبلوماسيون، فإن المخطط الذي تبلور في هذه المرحلة يستند إلى حل مؤقت فقط، يهدف إلى السماح بمرور آمن للسفن وإطالة فترة الهدوء في المنطقة، بينما تستمر الاتصالات للتوصل إلى تسوية دائمة.

يركز الحل المقترح على إنشاء "ممر وسطي" بحري في مضيق هرمز، يمر بين المياه الإقليمية الإيرانية وتلك التابعة لعُمان، ما يسمح بحرية الملاحة خارج السيطرة المباشرة لطهران. ومع ذلك، فإن الأزمة لا تزال بعيدة عن حل نهائي بسبب إصرار إيران المتواصل على تحقيق سيطرة كاملة على المضيق وفرض رسوم جمركية على كل سفينة تمر فيه – وهو مطلب تعارضه الولايات المتحدة بشدة.

بموازاة الاتصالات البحرية، علمت i24NEWS أن هناك غضبًا شديدًا يسود الإدارة الأمريكية بسبب إطلاق النار المتواصل الذي تقوم به المجموعات المسلحة الشيعية في العراق، والتي تعمل بتوجيه وإرشاد مباشر من طهران. رغم أن الطرفين يمتنعان عن تصريحات علنية في هذا الشأن، إلا أن واشنطن تنظر بخطورة إلى تصعيد إطلاق النار والمحاولات الإيرانية لزعزعة الاستقرار الإقليمي في هذا الوقت تحديدًا.