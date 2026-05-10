تحذير خطير من قائد الجيش الإسرائيلي: “جيش الاحتياط قد ينهار بحلول 2027”

في نقاش سري ودراماتيكي جرى في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عرض اليوم (الأحد) رئيس الأركان إيال زمير تحذيرًا استراتيجيًا غير مسبوق. علمت i24NEWS أن رئيس الأركان أوضح للحاضرين أن الجيش الإسرائيلي يقترب من نقطة انهيار خطيرة.

بحسب أقوال رئيس الأركان، من المتوقع أن يصل النقص في القوى البشرية إلى ذروته خلال أقل من عام: وحذر زامير "في كانون الثاني 2027، في ضوء تقصير فترة الخدمة إلى 30 شهراً، سيفقد الجيش الإسرائيلي آلاف المقاتلين الآخرين. جيش الاحتياط سينهار داخلياً"،

وشدد على أنه لا يملي أي قانون تجنيد محدد للتقدم به، لكنه طالب المستوى السياسي بقانون يضمن تجنيد عدد كافٍ من المقاتلين للمهام العديدة.

العميد شاي طايب من هيئة الأركان أضاف في النقاش معطى مقلق إضافي: معنى النقص في المقاتلين النظاميين هو أن العبء على جيش الاحتياط سيزداد سوءًا فقط. وفقًا للتوقعات، سيضطر مقاتلو الاحتياط إلى الاستمرار في الخدمة بين 80 إلى 100 يوم في السنة من أجل سد الفجوات العملياتية.

رئيس الأركان السابق ورئيس حزب "يشر" غادي أيزنكوت قال: "المستوى السياسي الذي وصل بنا إلى السابع من أكتوبر يتلقى تحذيراً إضافياً، للمرة لا أدري كم، من رئيس الأركان الذي يحذر من المساس بالجيش والحاجة الملحة لمزيد من المقاتلين والجنود، ومرة أخرى المستوى السياسي يتهرب من المسؤولية ويفضل الاعتبارات السياسية على أمن الدولة."

"حكومة لا تطالب بالتجنيد للجميع، في ساعة مصيرية لإسرائيل، هي حكومة لا تستحق الاستمرار ليوم إضافي في منصبها. في الانتخابات القادمة، سنحقق انتصارًا لائتلاف صهيوني وطني، يفرض التجنيد للجميع، ويؤسس لجنة تحقيق رسمية، ويبلور مفهوم الأمن القومي كواجب قانوني. انتهت أيام تبادل المسؤولية والتقصير"، أضاف أيزنكوت.

في أبريل/نيسان، عقدت المحكمة العليا جلسة استماع بشأن طلب ازدراء المحكمة في التماسات تطالب الدولة بتنفيذ حكم المحكمة العليا بشأن تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي. وقد أوضح المحامي جلعاد بارنياع، ممثل مقدمي الالتماسات، منذ البداية أن اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضروري ضد كل معهد حريديم تستمر في الاستفادة من الدعم المالي من الدولة.

وجه القضاة أسئلة لممثلة النيابة العامة بخصوص حرمان المتهربين من التجنيد من الامتيازات، مثل الأهلية للمشاركة في قرعات "الإسكان للمؤهلين" والحصول على إعفاءات من الأرنونا للمؤسسات. وردت بالقول: "لم يأمر أحد باتخاذ قرار كهذا".