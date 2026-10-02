أطلق ثلاثة مبدعين إسرائيليين فيلماً وثائقياً يهدف مباشرة إلى دحض وتفنيد مزاعم فيلم "NAZA" - وهو فيلم مثير للجدل حاز على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي، ويدّعي ارتكاب الجيش الإسرائيلي لسلوكيات عسكرية غير قانونية ممنهجة في غزة.

وينتقل صنّاع الفيلم إلى الهجوم، مستخدمين تسجيلات للجيش الإسرائيلي رُفعت عنها السرية، ولقطات قتالية، ومعلومات استخباراتية مُصادَرَة، لبناء رواية مضادة قوية تركز على التكتيكات القتالية التي تتبعها حركة حماس. يتناول جوهر فيلم "NAZA: The Real Story" الاتهامات الرئيسية التي طرحها فيلم "NAZA" بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، ويركز على ثلاثة محاور رئيسية: الاستغلال الممنهج للمناطق المدنية من قبل "الإرهابيين"، والقيود التشغيلية الصارمة المفروضة على القوات بسبب وجود رهائن، والمخاطر الأمنية الهائلة المرتبطة بتسهيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

صدر هذا المشروع المضاد، الذي يحمل عنوان "NAZA: The Real Story" (نازا: القصة الحقيقية)، هذا الأسبوع مصحوباً بترجمة إنجليزية، في مسعى لتشكيل الرواية العالمية بشكل فوري.

يأتي الفيلم الوثائقي - الذي أخرجه كل من المقدم روي دانينو، وحغاي غوتمان، وأرييل أفيربوخ - بمثابة رد صريح ومباشر على المزاعم التي أوردها "المُبلِّغ المجهول" في الفيلم الأصلي.

وعلى عكس الفيلم الأصلي المناهض للجيش الإسرائيلي - الذي اعتمد بشكل كبير على شهادات مجهولة الهوية لأفراد من الرتب الدنيا - يضم هذا المشروع مقابلات علنية مع ضباط استخبارات وقادة عسكريين ميدانيين لا يزالون في الخدمة.ويعرض المبدعون كتيبات تشغيلية ومقاطع فيديو للعدو تم الاستيلاء عليها، لتوثيق وجهة نظرهم بصرياً: وهي أن ارتداء الملابس المدنية، وتخزين الأسلحة في منازل العائلات، وإنشاء مراكز تكتيكية في المناطق السكنية، كلها تشكل جزءاً من استراتيجية دفاعية مدروسة ومُطبَّقة ضد الجيش الإسرائيلي.

وقال المخرجون: "هذا فيلم هجومي وليس دفاعياً"، موضحين نيتهم نقل إسرائيل من موقع "المتهم" التقليدي على الساحة العالمية إلى موقع مختلف.وتعكس حالة الاستعجال التي أحاطت بالمشروع مدى أهمية الرهانات في الساحة الرقمية؛ فقد صُوِّرت أجزاء من الفيلم تحت إجراءات أمنية تشغيلية صارمة وتحت جنح الليل على أسطح المباني في تل أبيب، كما لا تزال هويات الأشخاص الرئيسيين المشاركين في تجميع المواد الحساسة (التي رُفعت عنها السرية) طي الكتمان لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي ظل الانتشار الواسع والمشاهدة الكبيرة التي يحظى بها فيلم "NAZA" الأصلي في أوروبا والولايات المتحدة، يستعين صنّاع هذا الفيلم المضاد بمؤثرين رقميين وشبكات دولية شعبية لإيصال لقطاتهم مباشرة إلى صنّاع القرار والصحفيين حول العالم. بالنسبة لفريق الإنتاج، لم يعد الصراع الدائر مجرد نقاش حول الاستراتيجية العسكرية، بل أصبح حرباً حاسمة وعالية المخاطر حول من يملي السجل التاريخي على المجتمع الدولي.